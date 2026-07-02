मानसून में आंखों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां

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आंखों की सुरक्षा के लिए पुराने चश्मे पहनना

पुराने चश्मे पहनने से आपकी आंखों को सही सुरक्षा नहीं मिलती, खासकर मानसून के दौरान। पुराने चश्मे में खरोंच या टूट-फूट होने पर ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर 6 महीने बाद अपने चश्मों को बदलें या उनकी जांच करवाएं। इसके अलावा बारिश के मौसम में हमेशा पानी से बचाने वाले लेंस का ही इस्तेमाल करें ताकि बारिश का पानी आपकी आंखों में न जाए और नमी बनी रहे।