मानसून में आंखों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
मानसून के दौरान आंखों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के पानी में मौजूद बैक्टीरिया और प्रदूषण आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान आंखों की देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए क्योंकि ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
आंखों की सफाई न करना
आंखों की सफाई पर ध्यान न देना एक बड़ी गलती हो सकती है। मानसून के दौरान आंखों में बैक्टीरिया और गंदगी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रोजाना आंखों को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं या फिर आंखों को साफ करने के लिए कोई हल्का क्लींजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और बैक्टीरिया भी दूर होंगे।
#2
हाथों से आंखों को छूना
कई लोग बिना हाथ धोएं ही अपनी आंखों को बार-बार छूते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। मानसून के दौरान हाथों में बैक्टीरिया का खतरा अधिक होता है और ऐसे में जब आप अपने हाथों से अपनी आंखों को छूते हैं तो ये बैक्टीरिया आपकी आंखों में जाकर समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने के बाद ही अपनी आंखों को छूएं।
#3
मेकअप साफ करने का सही तरीका न अपनाना
अगर आप श्रृंगार करती हैं तो रात को सोने से पहले इसे साफ करना बहुत जरूरी है, खासकर आंखों का श्रृंगार। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपकी आंखें बंद रोमछिद्रों, जलन और यहां तक कि संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना कर सकती हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छे मेकअप हटाने वाले उत्पाद का उपयोग करें और उसके बाद अपनी आंखों को हल्के हाथों से पोंछ लें ताकि कोई भी अवशेष न बचे।
#4
आंखों की सुरक्षा के लिए पुराने चश्मे पहनना
पुराने चश्मे पहनने से आपकी आंखों को सही सुरक्षा नहीं मिलती, खासकर मानसून के दौरान। पुराने चश्मे में खरोंच या टूट-फूट होने पर ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर 6 महीने बाद अपने चश्मों को बदलें या उनकी जांच करवाएं। इसके अलावा बारिश के मौसम में हमेशा पानी से बचाने वाले लेंस का ही इस्तेमाल करें ताकि बारिश का पानी आपकी आंखों में न जाए और नमी बनी रहे।
#5
पूरी नींद न लेना
पूरी नींद लेना न केवल आपकी आंखों बल्कि पूरे शरीर के लिए जरूरी है। मानसून में अक्सर लोग देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बाहर बारिश हो रही होगी, इसलिए सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं होगी। ऐसा करना गलत है क्योंकि नींद पूरी न होने पर आंखें सूजी हुई लगती हैं और उनमें जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूर लें।