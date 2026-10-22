नाखूनों का ख्याल रखते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान
क्या है खबर?
नाखूनों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि त्वचा और बालों की। हालांकि, कई लोग नाखूनों की देखभाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके नाखून कमजोर और खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके नाखून मजबूत और स्वस्थ रहें।
#1
नाखूनों को काटने के बाद सफाई न करना
कई लोग नाखूनों को काटने के बाद उन्हें साफ नहीं करते, जिससे उनमें कीटाणु पनप सकते हैं।
नाखून काटने के बाद उन्हें पानी और साबुन से धोना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु या गंदगी को दूर किया जा सके। इससे आपके नाखून साफ-सुथरे रहेंगे और संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
इसके अलावा नाखूनों को काटने के बाद उन्हें सूखे कपड़े से पोंछना भी जरूरी है ताकि वे पूरी तरह से सूख जाएं।
#2
क्यूटिकल्स को न हटाना
कई लोग क्यूटिकल्स को हटाने की गलती करते हैं, जिससे नाखून कमजोर हो सकते हैं।
क्यूटिकल्स को हटाने से नाखूनों की प्राकृतिक सुरक्षा खत्म हो जाती है और वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए क्यूटिकल्स को हल्के हाथों से पीछे की ओर धकेलें और उन्हें हटाने की कोशिश न करें। इससे आपके नाखून स्वस्थ रहेंगे और उनकी मजबूती बनी रहेगी।
इसके अलावा क्यूटिकल्स को नियमित रूप से नमी देना भी जरूरी है ताकि वे सूखे न हों।
#3
नेल पॉलिश को रातभर लगे रखना
अगर आप रातभर नेल पॉलिश लगाए रखते हैं तो यह आपकी नाखूनों की चमक को खराब कर सकता है।
रात में सोते समय आपकी त्वचा थोड़ी तेलीय हो जाती है, जिससे नेल पॉलिश चिपचिपा हो सकता है और उसकी चमक भी जाती रहती है।
बेहतर होगा कि आप रात में सोने से पहले अपनी नेल पॉलिश साफ कर दें ताकि सुबह उठते ही आपके नाखून साफ-सुथरे मिलें।
#4
बार-बार नेल पॉलिश बदलना
बार-बार नेल पॉलिश बदलना भी एक बड़ी गलती है, जिससे आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं। अगर आप हर दिन या दो दिन में अपनी नेल पॉलिश बदलते हैं तो इससे आपके नाखूनों की परत कमजोर हो जाती है और वे टूटने लगते हैं।
बेहतर होगा कि आप हर हफ्ते या 10 दिनों में अपनी नेल पॉलिश बदलें और उसे हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करें।
#5
गंदे औजारों का उपयोग करना
अगर आप गंदे या पुराने नेल कटर या फाइलर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नाखूनों में कीटाणु पनप सकते हैं और संक्रमण हो सकता है। इसलिए अपने नेल कटर और फाइलर को नियमित रूप से साफ रखें और समय-समय पर नए खरीदें।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने नाखूनों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनकी मजबूती बनाए रख सकते हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने नाखूनों को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं।