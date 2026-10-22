नाखूनों का ख्याल रखते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान

कई लोग क्यूटिकल्स को हटाने की गलती करते हैं, जिससे नाखून कमजोर हो सकते हैं।

क्यूटिकल्स को हटाने से नाखूनों की प्राकृतिक सुरक्षा खत्म हो जाती है और वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए क्यूटिकल्स को हल्के हाथों से पीछे की ओर धकेलें और उन्हें हटाने की कोशिश न करें। इससे आपके नाखून स्वस्थ रहेंगे और उनकी मजबूती बनी रहेगी।

इसके अलावा क्यूटिकल्स को नियमित रूप से नमी देना भी जरूरी है ताकि वे सूखे न हों।