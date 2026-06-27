होंठों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, लग सकती है चोट
क्या है खबर?
होंठों की देखभाल के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके होंठों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन गलतियों के कारण होंठ रूखे, फटे या काले हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके होंठ स्वस्थ और सुंदर बने रहें।
#1
लिप बाम का सही इस्तेमाल न करना
लिप बाम का इस्तेमाल करते समय कई लोग उसे सही तरीके से लगाते नहीं हैं। अक्सर लोग लिप बाम को सिर्फ एक बार लगाकर छोड़ देते हैं या फिर बार-बार लगाने की जरूरत नहीं समझते। ऐसा करने से होंठों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती और वे सूखे हो जाते हैं। लिप बाम को दिन में कम से कम तीन बार लगाना चाहिए, खासकर जब मौसम ठंडा या सूखा हो।
#2
पानी की कमी पर ध्यान न देना
होंठों की देखभाल करते समय पानी पीने पर ध्यान नहीं दिया जाता। शरीर में पानी की कमी होने से होंठ सूखे और फटे हुए दिख सकते हैं। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपके शरीर को नमी मिलेगी, बल्कि आपके होंठ भी स्वस्थ रहेंगे। कोशिश करें कि दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा फलों का रस और ताजे पेय भी शामिल करें।
#3
धूप से सुरक्षा न करना
धूप में बाहर निकलते समय सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि होंठों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। सूरज की किरणों से हानिकारक किरणें आपकी त्वचा के साथ-साथ होंठों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएं, होंठों पर धूप से बचाने वाला लिप बाम जरूर लगाएं। यह आपके होंठों को धूप के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा। इस तरह आप धूप से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
#4
होंठों की सफाई न करना
होंठों की मृत त्वचा को हटाना बहुत जरूरी होता है ताकि वे स्वस्थ और सुंदर बने रहें। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे होंठ रूखे और फटे हुए दिख सकते हैं। हफ्ते में एक बार हल्के स्क्रब से अपने होंठों को साफ करें। इसके लिए आप चीनी और शहद का मिश्रण बना सकते हैं। इससे आपके होंठ ताजगी महसूस करेंगे और मृत त्वचा हट जाएगी, जिससे वे नरम और मुलायम बने रहेंगे।
#5
गलत खाने की आदतें
आपकी खाने की आदतों का सीधा असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है, जिसमें होंठ भी शामिल हैं। ज्यादा मसालेदार, खट्टे या नमकीन चीजें खाने से होंठों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे वे जलन या सूजन जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपनी खाने की आदतों में पौष्टिक चीजों को शामिल करें जैसे फल-सब्जियां, जो आपके शरीर को पोषण देंगी और आपके होंठों को भी स्वस्थ बनाए रखेंगी।