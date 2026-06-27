होंठों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, लग सकती है चोट

#3

धूप से सुरक्षा न करना

धूप में बाहर निकलते समय सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि होंठों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। सूरज की किरणों से हानिकारक किरणें आपकी त्वचा के साथ-साथ होंठों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएं, होंठों पर धूप से बचाने वाला लिप बाम जरूर लगाएं। यह आपके होंठों को धूप के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा। इस तरह आप धूप से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।