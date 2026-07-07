ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान

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बजट का ध्यान न रखना

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स देखकर बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं, जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा पहले अपना बजट तय करें और उसी अनुसार खरीदारी करें। इससे न केवल आपके पैसे बचेंगे बल्कि आप फालतू खर्चों से भी बच सकेंगे। इसके अलावा इस तरीके से आप अपनी पैसे की योजना को भी बेहतर बना सकते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं।