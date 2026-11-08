प्लैंक करते समय न करें ये 5 गलतियां, बनाएं सही तरीके से अभ्यास
क्या है खबर?
प्लैंक एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं कर पाते और अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग प्लैंक करते समय कर बैठते हैं और इन्हें कैसे सुधार सकते हैं ताकि प्लैंक का अभ्यास सही तरीके से किया जा सके।
#1
कूल्हों को ज्यादा ऊपर या नीचे करना
कई लोग प्लैंक करते समय अपने कूल्हों को ऊपर या नीचे कर देते हैं, जिससे उनकी मुद्रा गलत हो जाती है। ऐसा करने से कमर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
इसे सुधारने के लिए आपको अपने कूल्हों को सीधा रखना चाहिए और शरीर को एक सीधी रेखा में रखना चाहिए।
इस तरह से आप सही तरीके से प्लैंक कर पाएंगे और चोट का खतरा भी कम होगा।
#2
गर्दन को टेढ़ा करना
प्लैंक करते समय गर्दन को टेढ़ा करने से भी बचना चाहिए। अक्सर लोग अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं, जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है।
आपको अपने सिर को सीधा रखना चाहिए और गर्दन को आराम देना चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। इससे आपकी प्लैंक की मुद्रा सही रहेगी और आपको गर्दन में दर्द नहीं होगा।
इस तरह आप बिना किसी समस्या के प्लैंक का अभ्यास कर सकते हैं।
#3
हाथों का गलत स्थान होना
प्लैंक करते समय अगर हाथों का स्थान गलत हो तो इससे कंधों पर अधिक दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हाथों को कंधों के ठीक नीचे रखें ताकि शरीर का पूरा वजन समान रूप से बंट सके।
इसके अलावा हाथों को थोड़ा फैलाकर रखें ताकि कंधों पर अधिक दबाव न पड़े। इस तरह आप सही तरीके से प्लैंक कर पाएंगे और चोट का खतरा भी कम होगा।
#4
सांस रोकना
कई लोग प्लैंक करते समय अपनी सांस रोक लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और थकान जल्दी महसूस होती है।
आपको अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए और उसे सामान्य रखना चाहिए। इससे न केवल आपकी ऊर्जा बनी रहेगी बल्कि आप एक्सरसाइज का पूरा लाभ भी उठा सकेंगे।
सही तरीके से सांस लेते हुए प्लैंक करने से आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप अधिक देर तक प्लैंक कर पाएंगे।
#5
ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में रहना
बहुत से लोग प्लैंक करते समय एक ही स्थिति में बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन इससे मांसपेशियों पर अत्यधिक तनाव पड़ता है और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
बेहतर होगा कि आप धीरे-धीरे अपनी समय सीमा बढ़ाएं और बीच-बीच में आराम करें।
इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपनी प्लैंक एक्सरसाइज का अभ्यास कर पाएंगे और चोट का खतरा भी कम होगा। सही तरीके से प्लैंक करने से आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।