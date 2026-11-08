प्लैंक करते समय न करें ये 5 गलतियां, बनाएं सही तरीके से अभ्यास

प्लैंक करते समय गर्दन को टेढ़ा करने से भी बचना चाहिए। अक्सर लोग अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं, जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है।

आपको अपने सिर को सीधा रखना चाहिए और गर्दन को आराम देना चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। इससे आपकी प्लैंक की मुद्रा सही रहेगी और आपको गर्दन में दर्द नहीं होगा।

इस तरह आप बिना किसी समस्या के प्लैंक का अभ्यास कर सकते हैं।