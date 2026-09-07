ब्लड प्रेशर मापने से जुड़ी जरूरी बातें

ब्लड प्रेशर मापते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली 10:52 am Sep 07, 202610:52 am

क्या है खबर?

ब्लड प्रेशर मापने का मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य का जायजा ले रहे हैं। यह एक जरूरी कदम है क्योंकि इससे आपको अपने दिल की धड़कन और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले तनाव का पता चलता है। सही तरीके से ब्लड प्रेशर मापना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको सही जानकारी मिलती है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है या नहीं। आइए ब्लड प्रेशर मापते समय की कुछ गलतियों और उनसे बचने के तरीके जानते हैं।