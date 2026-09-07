ब्लड प्रेशर मापते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर
क्या है खबर?
ब्लड प्रेशर मापने का मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य का जायजा ले रहे हैं। यह एक जरूरी कदम है क्योंकि इससे आपको अपने दिल की धड़कन और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले तनाव का पता चलता है। सही तरीके से ब्लड प्रेशर मापना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको सही जानकारी मिलती है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है या नहीं। आइए ब्लड प्रेशर मापते समय की कुछ गलतियों और उनसे बचने के तरीके जानते हैं।
#1
कपड़ों का ध्यान रखें
ब्लड प्रेशर मापते समय कपड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ढीले-ढाले और आरामदायक कपड़े पहनते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मापने में मदद कर सकता है।
तंग कपड़े पहनने से रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है, जिससे गलत परिणाम आ सकते हैं। इसलिए हमेशा आरामदायक और ढीले कपड़े पहनें जब आप अपना ब्लड प्रेशर माप रहे हों।
#2
आरामदायक स्थिति में बैठें
ब्लड प्रेशर मापते समय आरामदायक स्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप बैठे या लेटे हुए हैं तो यह आपके ब्लड प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जिससे गलत परिणाम मिल सकते हैं।
सही स्थिति में बैठना आपके दिल की धड़कन और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले तनाव को कम कर सकता है।
इसके लिए एक कुर्सी पर पीठ सीधी रखें और पैरों को जमीन पर रखें ताकि आपका शरीर स्थिर रहे।
#3
सही समय चुनें
ब्लड प्रेशर मापने का सही समय चुनना भी अहम है। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है जब आपका शरीर आरामदायक स्थिति में होता है और आपने अभी तक कोई गतिविधि नहीं की होती है।
इसके अलावा खाने, पीने या किसी भी शारीरिक गतिविधि से पहले ब्लड प्रेशर मापना बेहतर होता है क्योंकि इन चीजों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
सही समय पर माप लेने से आपको अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे।
#4
उपकरण का सही उपयोग करें
ब्लड प्रेशर मापने के लिए सही उपकरण का उपयोग करना जरूरी है। स्वचालित या मैनुअल उपकरण दोनों ही सही होते हैं, लेकिन इनका सही उपयोग करना आना चाहिए।
मैनुअल उपकरण का उपयोग करते समय आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि गलत परिणाम न आएं।
इसके अलावा उपकरण की सफाई और बैटरी की स्थिति पर भी ध्यान दें ताकि आपको सटीक परिणाम मिलें। सही उपकरण और उपयोग से आप अपने स्वास्थ्य का सही आंकलन कर सकते हैं।
#5
बार-बार माप न लें
बार-बार माप लेने से भी परिणाम गलत आ सकते हैं इसलिए ऐसा न करें। एक बार माप लेना ही काफी होता है। अगर आपको लगता है कि पहला परिणाम गलत था तो थोड़ी देर बाद दोबारा माप लें।
इस तरह आप अपने दिल की धड़कन और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले तनाव को सही तरीके से जान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं।