चाय बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, आंत और लीवर को पहुंच सकता है नुकसान

अगर आप चाय की पत्तियों को बहुत ज्यादा उबालते हैं, तो इससे चाय में एक खास रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपके पेट के लिए खराब हो सकता है।

इसके अलावा इससे चाय का स्वाद भी खराब हो जाता है। बेहतर होगा कि आप चाय की पत्तियों को केवल 1-2 मिनट तक उबालें, फिर गैस बंद कर दें।

इससे चाय में उस रसायन की मात्रा कम रहेगी और उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा।