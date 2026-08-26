चाय बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, आंत और लीवर को पहुंच सकता है नुकसान
क्या है खबर?
भारत में चाय सबसे पसंदीदा पेय है। लोग अक्सर दिन की शुरुआत या किसी भी काम से पहले एक कप चाय पीना पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि चाय बनाते समय कुछ गलतियां ऐसी भी हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं? आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं, जो आंत और लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
चाय की पत्तियों को ज्यादा उबालना
अगर आप चाय की पत्तियों को बहुत ज्यादा उबालते हैं, तो इससे चाय में एक खास रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपके पेट के लिए खराब हो सकता है।
इसके अलावा इससे चाय का स्वाद भी खराब हो जाता है। बेहतर होगा कि आप चाय की पत्तियों को केवल 1-2 मिनट तक उबालें, फिर गैस बंद कर दें।
इससे चाय में उस रसायन की मात्रा कम रहेगी और उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा।
#2
दूध और शक्कर का ज्यादा होना
चाय में दूध और शक्कर की मात्रा अधिक होने से यह बहुत मीठी और मलाईदार बन जाती है, लेकिन इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
ज्यादा दूध और शक्कर डालने से चाय में कैलोरी बढ़ जाती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो अपनी चाय में कम मात्रा में दूध और शक्कर डालें।
#3
चाय को ज्यादा देर तक रखना
कई लोग यह गलती करते हैं कि वे चाय को कप में छोड़ देते हैं और बाद में उसे पीते हैं। ऐसा करने से चाय की पत्तियां पानी में ही पड़ी रहती हैं और इससे चाय कड़वी हो जाती है।
इसके अलावा चाय की पत्तियों से निकलने वाले रसायन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए खराब हो सकता है। इसलिए चाय खत्म करने के बाद उसे कप में न छोड़ें।
#4
गंदे बर्तन में चाय बनाना
चाय बनाते समय बर्तन का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप गंदे बर्तन में चाय बनाते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
गंदे बर्तन में कीटाणु होते हैं, जो आपकी चाय को खराब कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ-सुथरे बर्तनों का ही इस्तेमाल करें और चाय बनाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें।
#5
ज्यादा मात्रा में चाय पीना
चाय का सेवन कम मात्रा में करना ही सेहत के लिए अच्छा होता है।
अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं तो इससे आपके शरीर में एक खास तत्व की अधिक मात्रा हो जाती है, जो नींद की कमी, सिरदर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।
इसके अलावा ज्यादा चाय पीने से पेट में जलन और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए रोजाना 2-3 कप से ज्यादा चाय न पिएं।