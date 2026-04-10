पिज्जा बनाते समय न करें ये 5 आम गलतियां, वर्ना नहीं बनेगा चीजी

पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यह इटली का सबसे मशहूर व्यंजन है, जो चीज से भरपूर होता है। खासकर बच्चों में इसकी लोकप्रियता बहुत है। अगर आप अपने घर पर पिज्जा बनाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों, जिनकी वजह से वह ज्यादा चीजी न बन पा रहा हो। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताने वाले हैं।

#1 सही चीज का चयन न करना पिज्जा बनाने के लिए सही चीज का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग प्रोसेस्ड या फिर ब्रेड वाली चीज का उपयोग करते हैं, लेकिन ये पिज्जा के स्वाद को कम कर सकते हैं। इनके बजाय मोजेरेला चीज, परमजान या फिर पिज्जा चीज का इस्तेमाल करें। ये चीजें पिघलती हैं और पिज्जा को वह मलाईदार स्वाद देती हैं, जो एक बेहतरीन पिज्जा में होना चाहिए। इन्हें डालने से आपको बेहतरीन चीज पुल भी मिलेगा।

#2 सही मात्रा में चीज का इस्तेमाल न करना कई लोग पिज्जा बनाने में चीज की मात्रा पर ध्यान नहीं देते और कम या ज्यादा मात्रा का उपयोग कर देते हैं। अगर आप बहुत कम चीज डालेंगे तो पिज्जा उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा और अगर ज्यादा डालेंगे तो वह चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए, सही मात्रा में चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि पिज्जा न तो बहुत चिपचिपा बने और न ही कम चीज वाला। अगर आपको ज्यादा चीजी पिज्जा पसंद है तो भर-भरके इसे डालें।

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#3 सही तापमान पर पिज्जा न पकाना पिज्जा पकाने के लिए सही तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर ओवन का तापमान कम होगा तो पिज्जा ठीक से नहीं पकेगा और अगर ज्यादा होगा तो उसका बेस जल जाएगा। इसलिए, ओवन को पहले से गर्म करके रखें और मध्यम तापमान पर ही पिज्जा को पकाएं, ताकि उसका बेस कुरकुरा और ऊपर की परत अच्छी तरह से पके। इससे आपका पिज्जा एकदम बेहतरीन बनेगा और उसका स्वाद भी बेहतरीन आएगा।

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#4 बेस पर ध्यान न देना पिज्जा का बेस भी उतना ही अहम होता है, जितना उसकी टॉपिंग। अगर बेस ठीक से न बने तो पूरे पिज्जा का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए, मैदे को अच्छे से गूंथकर पतला बेलें और उसे पहले से हल्का सेंक लें। इसके बाद उस पर सॉस, चीज और अन्य टॉपिंग डालकर फिर से ओवन में रखें। इससे आपका पिज्जा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा और चीज का स्वाद भी अच्छा आएगा।