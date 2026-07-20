निकालने से पहले ही टूट जाती हैं इडली? ये गलतियां न करने से हल होगी परेशानी
क्या है खबर?
इडली दक्षिण भारतीय खान-पान में सबसे मशहूर व्यंजन है, जिसे अब पूरे देश में पसंद किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हालांकि, कई बार इडली बनाते समय वे स्टीमर में ही टूट जाती हैं। इसकी मुख्य वजह कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो अनजाने में की जाती हैं। आइए आज हम आपको इडली बनाते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
दाल और चावल को ठीक से न भिगोना
इडली बनाने के लिए दाल और चावल को भिगोना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें सही से नहीं भिगोते हैं तो बैटर का घोल सही नहीं बनेगा और इससे इडली टूट सकती है।
इसलिए, दाल और चावल को कम से कम 6-8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल और चावल अच्छे से नरम हो जाएंगे और बैटर का घोल भी सही बनेगा।
इसके बाद आप इडली को आसानी से बना सकते हैं।
#2
बैटर को ज्यादा पतला करना
इडली के बैटर का सही गाढ़ापन बहुत जरूरी होती है और अगर आप इसे ज्यादा पतला कर देते हैं तो इससे भी इडली टूट सकती है।
बैटर को बनाने के लिए दाल और चावल को थोड़ा पानी डालकर पीसें, ताकि वह गाढ़ा हो जाए। इससे बैटर का घोल सही रहेगा और इडली टूटेंगी नहीं, बल्कि फूली और स्वादिष्ट बनेंगी।
इसमें बाद में पतला करने के लिए पानी डालने से बचें, वर्ना बैटर की स्थिरता सही नहीं होगी।
#3
स्टीमर में ज्यादा भाप देना
इडली को स्टीमर में पकाते समय ज्यादा भाप देने से भी इडली टूट सकती है। इसलिए, स्टीमर को पहले से गर्म करके उसमें बैटर को डालकर ढक्कन बंद करें, ताकि बैटर धीरे-धीरे पक सके।
अगर आप अधिक भाप देंगे तो इडली जल्दी पक जाएगी, जिससे वह टूट जाएगी। इसके अलावा स्टीमर में पानी ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे भी इडली टूटने की संभावना बढ़ जाती है।
बेहतर होगा कि आप स्टीमर में थोड़ा ही पानी डालें।
#4
बैटर को अधिक समय तक पकाना
इडली को पकाते समय बैटर को अधिक समय तक पकाना भी गलत है, क्योंकि इससे इडली टूट सकती हैं। बैटर को तब तक पकाएं जब तक वह ऊपर से थोड़ा-सा फूला हुआ दिखने लगे और नीचे से अच्छी तरह से पक जाए।
इससे आपकी इडली न केवल टूटने से बचेंगी, बल्कि स्वादिष्ट भी बनेंगी। ध्यान रखें कि बैटर को अधिक समय तक पकाने से गाढ़ापन बिगड़ सकता है, जिससे इडली टूटने लगती हैं।
#5
बैटर को अधिक हिलाना
बैटर को अधिक हिलाने से भी इडली टूट सकती हैं, इसलिए इसे हल्के हाथों से मिलाएं। बैटर को बनाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि वह थोड़ा सेट हो जाए।
इसके बाद ही इडली को स्टीमर में डालें। इन गलतियों से बचकर आप बढ़िया इडली बना सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि टूटेगी भी नहीं।
ऐसा करके इडली आसानी से स्टीमर से बिना टूटे निकल जाएंगी।