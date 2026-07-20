इडली को टूटने से बचाने वाले सुझाव

निकालने से पहले ही टूट जाती हैं इडली? ये गलतियां न करने से हल होगी परेशानी

लेखन सयाली 12:27 pm Jul 20, 202612:27 pm

क्या है खबर?

इडली दक्षिण भारतीय खान-पान में सबसे मशहूर व्यंजन है, जिसे अब पूरे देश में पसंद किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हालांकि, कई बार इडली बनाते समय वे स्टीमर में ही टूट जाती हैं। इसकी मुख्य वजह कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो अनजाने में की जाती हैं। आइए आज हम आपको इडली बनाते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।