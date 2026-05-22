कॉफी बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पेय का स्वाद

कॉफी एक ऐसा पेय है, जो न केवल ताजगी प्रदान करता है, बल्कि दिनभर ऊर्जा भी देता है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो कॉफी बनाते समय नहीं करनी चाहिए, ताकि पेय का स्वाद और भी बेहतरीन हो सके और आप हर घूंट का आनंद ले सकें।

#1 गलत अनुपात में कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करना कॉफी बनाते समय पाउडर की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा या कम मात्रा में पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कॉफी का स्वाद बिगड़ सकता है। सही मात्रा में कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करने से ही आपको बेहतरीन स्वाद मिल सकता है। आमतौर पर एक कप कॉफी के लिए एक चम्मच पाउडर पर्याप्त होता है। इससे कॉफी का स्वाद संतुलित और अच्छा रहता है।

#2 पानी का तापमान गलत होना कॉफी बनाने के लिए पानी का तापमान भी बहुत अहम होता है। अगर आप उबलते हुए पानी में पाउडर डाल देते हैं तो इससे कॉफी का स्वाद कड़वा हो सकता है। इसके अलावा ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से भी बचें, क्योंकि इससे पाउडर सही तरीके से घुल नहीं पाता। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले पानी को हल्का गर्म करें और फिर उसमें पाउडर डालें। इससे आपकी कॉफी का स्वाद बेहतर रहेगा।

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#3 समय से पहले पाउडर को पीस लेना कॉफी पाउडर को समय से पहले पीस लेना भी एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इससे उसकी ताजगी खत्म हो जाती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है। बेहतर होगा कि आप हर बार इस्तेमाल से पहले ही बीन्स को पीसें, ताकि आपकी कॉफी ताजगी भरी और स्वादिष्ट बने। इससे न केवल कॉफी का स्वाद अच्छा रहेगा, बल्कि उसकी खुशबू भी ज्यादा आएगी। इस तरह आप हर घूंट का आनंद ले सकेंगे और कॉफी का असली मजा मिलेगा।

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#4 सही प्रकार के कप का चयन न करना कॉफी का कप भी उसके स्वाद पर असर डाल सकता है। प्लास्टिक या लोहे के कप में कॉफी पीने से उसका असली मजा नहीं आता। बेहतर होगा कि आप मिट्टी या चीनी मिट्टी के बने कप का चयन करें, जो आपकी कॉफी को एक अलग ही स्वाद देंगे। इन कपों में कॉफी पीने से न केवल उसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि उसकी खुशबू भी बेहतर आती है। इसलिए, अगली बार जब भी कॉफी बनाएं, सही कप का ही चयन करें।