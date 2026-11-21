बच्चों को खिलाते समय न करें ये 5 गलतियां, बनाएं खाने का समय मजेदार
क्या है खबर?
बच्चों की सेहत और विकास के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। हालांकि, कई माता-पिता अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचना चाहिए ताकि आपके बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें। इन गलतियों को जानकर आप अपने बच्चे को बेहतर पोषण दे सकते हैं और उसके विकास में मदद कर सकते हैं।
#1
खाने का समय न होना
खाने का समय तय न करना एक बड़ी गलती है, जिसे कई माता-पिता अनजाने में कर देते हैं।
बच्चों के लिए एक निश्चित समय पर खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे उनका पाचन तंत्र सही रहता है और वे स्वस्थ रहते हैं।
अगर खाने का समय तय नहीं होगा तो बच्चे भूखे रह सकते हैं या ज्यादा खा सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
#2
सब्जियों को नजरअंदाज करना
कई माता-पिता बच्चों को सब्जियां खाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है।
बच्चों को सब्जियां खिलाने का सही तरीका यह है कि उन्हें प्यार से समझाएं और खुद भी उदाहरण पेश करें।
सब्जियों को अलग-अलग तरीके से पेश करें जैसे सूप, सलाद या स्मूदी में मिलाकर दें। इससे बच्चे बिना किसी दबाव के सब्जियों का सेवन करेंगे और उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी।
#3
अधिक जंक फूड देना
आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
माता-पिता अक्सर बच्चों को चुप कराने या खुश रखने के लिए उन्हें चिप्स, बिस्किट या ठंडे पेय दे देते हैं, जो कि गलत है।
बेहतर होगा कि आप घर पर ही सेहतमंद नाश्ते बनाएं जैसे फल, दही या सूखे मेवे ताकि बच्चे स्वाद के साथ-साथ पोषण भी पा सकें और उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।
#4
खाने को बहुत देर तक पकाना
खाने को बहुत देर तक पकाना भी एक आम गलती है, जिससे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और खाना स्वादिष्ट नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि सब्जियों और दाल-चावल को हल्का सा पकाएं ताकि उनमें मौजूद जरूरी तत्व बरकरार रहें।
इसके अलावा खाने को ज्यादा देर तक पकाने से उसका स्वाद भी बिगड़ सकता है, जिससे बच्चे खाना खाने में रुचि नहीं लेते और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
#5
खाने पर जोर देना
बच्चों को खाने के लिए मजबूर करना भी एक गलत तरीका है।
अगर बच्चा किसी खास चीज खाने में रुचि नहीं दिखाता तो उसे जबरदस्ती खिलाने की बजाय धीरे-धीरे उसकी पसंदीदा चीजों में वह चीज मिलाकर दें।
इससे बच्चे बिना किसी तनाव के सही मात्रा में पोषण प्राप्त कर पाएंगे और उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी।
इस तरह माता-पिता इन छोटी-छोटी गलतियों से बचकर अपने बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं।