कॉफी पीते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
क्या है खबर?
कॉफी एक लोकप्रिय पेय है, जो दुनिया भर में कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हालांकि, कई लोग कॉफी बनाते और पीते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे न तो उन्हें इसका सही फायदा मिलता है और न ही इसका स्वाद अच्छा आता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग कॉफी बनाते और पीते समय कर देते हैं और इनसे कॉफी का मजा किरकिरा हो सकता है।
#1
बहुत ज्यादा गर्म पानी का उपयोग करना
अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी कॉफी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
बहुत ज्यादा गर्म पानी से कॉफी के बीजों के प्राकृतिक तेल और खुशबू कम हो जाती है, जिससे इसका स्वाद भी बिगड़ सकता है।
इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म पानी से कॉफी के सेहतमंद गुणों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कॉफी बनाते समय पानी का तापमान सामान्य रखें।
#2
बहुत ज्यादा या कम कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करना
कॉफी बनाते समय सही मात्रा में कॉफी पाउडर का उपयोग करना जरूरी है। बहुत ज्यादा या कम कॉफी पाउडर डालने से इसका स्वाद बिगड़ सकता है।
ज्यादा पाउडर डालने से कॉफी कड़वी हो जाती है, जबकि कम पाउडर डालने से इसका स्वाद फीका रह जाता है।
सही मात्रा का पता लगाने के लिए थोड़ी प्रयोग करें और अपने स्वादानुसार ठीक मात्रा तय करें। इससे आपको बेहतरीन कप कॉफी मिलेगी और उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा।
#3
चीनी का अधिक सेवन करना
अधिक मात्रा में चीनी मिलाकर पीने से कॉफी का स्वाद बिगड़ सकता है और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है।
ज्यादा मीठी कॉफी पीने से वजन बढ़ने, दांतों में सड़न होने और ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कॉफी में चीनी डालते समय ध्यान रखें कि इसकी मात्रा कम हो ताकि इसका स्वाद भी सही बना रहे और आपकी सेहत पर भी बुरा असर न पड़े।
#4
दूध का गलत तापमान होना
अगर आप अपनी कॉफी में दूध मिलाते हैं तो उसका तापमान सही होना बहुत जरूरी है। बहुत गर्म या ठंडा दूध मिलाने से कॉफी का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा मध्यम तापमान वाला दूध ही मिलाएं।
इसके अलावा दूध को ज्यादा उबालने से बचें क्योंकि इससे उसका पोषण कम हो जाता है। बेहतर होगा कि आप दूध को हल्का गर्म करें ताकि वह कॉफी के साथ अच्छी तरह मिल सके और उसका स्वाद भी अच्छा रहे।
#5
समय से अधिक कॉफी को पकाना
कई लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी कॉफी को लंबे समय तक पकाते रहते हैं ताकि उसका स्वाद ज्यादा अच्छा हो जाए।
ऐसा करने से कॉफी जल जाती है और उसका स्वाद कड़वा हो जाता है, जिससे न तो उसका मजा आता है और न ही स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
इससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कॉफी को हमेशा सही समय पर ही तैयार करें।