टूथब्रश करते समय न करें ये 5 गलतियां, दांतों की होगी सुरक्षा
क्या है खबर?
टूथब्रश करना एक जरूरी दिनचर्या है, जो हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत अहम है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो टूथब्रश करते समय कई लोग कर देते हैं और इनसे हमारे दांतों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
बहुत जोर से ब्रश करना
बहुत लोग यह सोचते हैं कि जोर से ब्रश करने से उनके दांत ज्यादा साफ हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जोर से ब्रश करने से दांतों की चमकदार परत हट सकती है, जिससे दांत संवेदनशील हो सकते हैं।
इसके अलावा इससे मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा हल्के हाथों से ब्रश करें और गोल-गोल घुमाते हुए आगे-पीछे सभी दांतों को साफ करें। इससे आपके दांत सुरक्षित रहेंगे।
#2
ब्रश करने का समय कम रखना
कई लोग जल्दी में ब्रश करते हैं और इसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। यह भी एक बड़ी गलती है। दांतों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए कम से कम 2 मिनट का समय देना जरूरी है।
इससे आपके दांतों के सभी हिस्से अच्छी तरह से साफ हो सकेंगे और गंदगी हटाने में मदद मिलेगी। इसलिए अगली बार जब आप ब्रश करें तो थोड़ा समय निकालकर इसे पूरा करें।
#3
सुबह और रात दोनों समय ब्रश न करना
कुछ लोग केवल सुबह का ही ब्रश करते हैं और रात का ब्रश करना भूल जाते हैं, जबकि दोनों समय ब्रश करना जरूरी है।
सुबह का ब्रश करने से बैक्टीरिया और गंदगी हट जाती है, जो रातभर मुंह में रहती है।
रात का ब्रश करने से दिनभर जमा हुई गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में दोनों समय ब्रश करना शामिल करें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आपको कोई समस्या न हो।
#4
टूथपेस्ट का अधिक उपयोग करना
कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट वे इस्तेमाल करेंगे, उतनी अच्छी तरह से उनके दांत साफ होंगे, लेकिन यह भी एक गलती है।
अधिक टूथपेस्ट का उपयोग करने से मुंह में झाग बढ़ जाती है और इसे निगलने का खतरा रहता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
एक छोटी सी मात्रा ही काफी होती है ताकि आपका मुंह अच्छी तरह साफ हो सके बिना किसी झाग के। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही उपयोग करें।
#5
ब्रश करने का तरीका गलत होना
ब्रश करने का तरीका भी बहुत अहम होता है। कई लोग ऊपर-नीचे या आगे-पीछे बस झाड़ू की तरह ब्रश करते रहते हैं, लेकिन सही तरीका गोल घुमाते हुए आगे-पीछे सभी हिस्सों को साफ करना चाहिए।
इस तरह गंदगी हटाने में मदद मिलेगी और मसूड़ों पर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। इन गलतियों को सुधारकर आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं और लंबे समय तक चमकदार बनाए रख सकते हैं।