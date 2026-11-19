कुछ लोग केवल सुबह का ही ब्रश करते हैं और रात का ब्रश करना भूल जाते हैं, जबकि दोनों समय ब्रश करना जरूरी है।

सुबह का ब्रश करने से बैक्टीरिया और गंदगी हट जाती है, जो रातभर मुंह में रहती है।

रात का ब्रश करने से दिनभर जमा हुई गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में दोनों समय ब्रश करना शामिल करें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आपको कोई समस्या न हो।