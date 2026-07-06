फ्लाइट बुकिंग करते समय न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी आसान

#3

अतिरिक्त शुल्क न देखना

फ्लाइट बुकिंग करते समय अक्सर लोग केवल मूल कीमत पर ध्यान देते हैं और अतिरिक्त शुल्क भूल जाते हैं। जैसे कि सामान का चार्ज, सीट चयन शुल्क आदि। ये सभी शुल्क मिलाकर आपकी यात्रा को महंगा बना सकते हैं। इसलिए जब आप अपनी फ्लाइट बुक करें तो सभी संभावित शुल्कों को ध्यान में रखें और उन्हें अपनी कुल लागत में शामिल करें। इससे आपको अपनी यात्रा का सही अनुमान मिल सकेगा और आप अनावश्यक खर्चों से बच सकेंगे।