नेल पॉलिश लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, लुक होगा खराब
क्या है खबर?
नेल पॉलिश लगाना एक आम बात है, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे लुक बिगड़ सकता है। इन छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप अपने नाखूनों को खूबसूरत बना सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आम गलतियों के बारे में जानेंगे और इन्हें कैसे सुधार सकते हैं ताकि आपकी नेल पॉलिश लंबे समय तक बनी रहे और आपका लुक भी बेहतरीन लगे।
#1
बेस कोट न लगाना
कई लोग नेल पॉलिश लगाने से पहले बेस कोट लगाना भूल जाते हैं। बेस कोट लगाने से न केवल नेल पॉलिश की चमक बढ़ती है, बल्कि यह नाखूनों को भी सुरक्षित रखता है। बेस कोट लगाने से नेल पॉलिश जल्दी नहीं उतरती और लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा यह नाखूनों को पीला पड़ने से भी बचाता है। इसलिए अगली बार जब आप नेल पॉलिश लगाएं तो सबसे पहले बेस कोट जरूर लगाएं।
#2
पतली परतें लगाने की गलती
नेल पॉलिश की पतली परतें लगाना सही तरीका होता है, लेकिन कई बार लोग जल्दी में मोटी परतें लगा देते हैं। मोटी परतें जल्दी सूख नहीं पातीं और चिपक जाती हैं, जिससे आपका लुक खराब हो सकता है। हमेशा पतली परतें लगाएं ताकि नेल पॉलिश जल्दी सूख जाए और लंबे समय तक टिकी रहे। इसके अलावा पतली परतें लगाने से नेल पॉलिश की चमक भी बढ़ती है और यह अधिक आकर्षक दिखती है।
#3
सूखने का समय न देना
नेल पॉलिश लगाने के बाद उसे सूखने का समय देना बहुत जरूरी होता है। कई लोग तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं जिससे नेल पॉलिश खराब हो जाती है। हमेशा नेल पॉलिश लगाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट का समय दें ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए। अगर आप चाहें तो हवा देने वाले उपकरण या ऊपर से लगाने वाली परत का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
नाखून के किनारों को छूना
नेल पॉलिश लगाते समय नाखून के किनारों को छूना एक आम गलती है, जिससे आपके नाखून खराब दिख सकते हैं। हमेशा नाखूनों की केवल ऊपरी सतह पर ध्यान दें और किनारों को न छुएं। अगर गलती से किनारों पर नेल पॉलिश लग गई हो तो उसे तुरंत साफ करें। इसके लिए आप रूई या सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके नाखून अच्छे दिखेंगे और नेल पॉलिश भी लंबे समय तक टिकी रहेगी।
#5
सही ब्रश का चयन न करना
कई बार लोग गलत ब्रश का चयन कर लेते हैं, जिससे नेल पॉलिश सही से नहीं फैलती या उभरती हुई लगती है। हमेशा अच्छे क्वालिटी वाले ब्रश का उपयोग करें जो कि सपाट हो और आसानी से फैल सके। इसके अलावा ब्रश की मोटाई भी अहम होती है। पतला ब्रश छोटे नाखूनों के लिए अच्छा रहता है, जबकि मोटा ब्रश बड़े नाखूनों पर अच्छा दिखता है। सही ब्रश चुनकर आप अपने नाखूनों को बेहतरीन लुक दे सकते हैं।