नेल पॉलिश लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, लुक होगा खराब

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सही ब्रश का चयन न करना

कई बार लोग गलत ब्रश का चयन कर लेते हैं, जिससे नेल पॉलिश सही से नहीं फैलती या उभरती हुई लगती है। हमेशा अच्छे क्वालिटी वाले ब्रश का उपयोग करें जो कि सपाट हो और आसानी से फैल सके। इसके अलावा ब्रश की मोटाई भी अहम होती है। पतला ब्रश छोटे नाखूनों के लिए अच्छा रहता है, जबकि मोटा ब्रश बड़े नाखूनों पर अच्छा दिखता है। सही ब्रश चुनकर आप अपने नाखूनों को बेहतरीन लुक दे सकते हैं।