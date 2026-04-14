लिपस्टिक लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो हमारे चेहरे को तुरंत ही बदल सकता है। सही रंग और टेक्सचर की लिपस्टिक न केवल हमारे लुक को पूरा करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे लुक को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे हर महिला को बचना चाहिए।

#1 गलत शेड का चयन करना लिपस्टिक खरीदते समय सबसे बड़ी गलती गलत शेड का चयन करना है। कई महिलाएं केवल पैकेज देखकर या किसी विज्ञापन देखकर लिपस्टिक खरीद लेती हैं, जिससे वे सही रंग नहीं चुन पातीं। हर त्वचा का अपना अलग टोन होता है और उसी के हिसाब से लिपस्टिक का शेड चुनना चाहिए। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो गहरे शेड आपके लिए बेहतर रहेंगे, जबकि हल्की त्वचा वाली महिलाओं के लिए हल्के या पेस्टल शेड अच्छे रहेंगे।

#2 बिना बेस लगाए लिपस्टिक लगाना बिना बेस लगाए लिपस्टिक लगाना एक बड़ी गलती है, जिसे हमें टालना चाहिए। बेस लगाने से लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है और बार-बार उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बेस लगाने से होंठों की त्वचा भी सुरक्षित रहती है और वे सूखे नहीं होते। हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा बेस लगाएं ताकि लिपस्टिक सही तरीके से लग सके और लंबे समय तक टिकी रहे।

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#3 लिप लाइनर का उपयोग न करना लिप लाइनर का उपयोग न करना भी एक आम गलती है, जिसे हमें सुधारना चाहिए। लिप लाइनर लगाने से होंठों की शेप स्पष्ट होती है और लिपस्टिक फैलती नहीं है। यह आपके लुक को पूरा करता है और लंबे समय तक टिकता भी है। अगर आप चाहें तो अपनी लिपस्टिक के रंग से मेल खाता हुआ लिप लाइनर चुन सकती हैं। इससे आपके होंठ और अधिक खूबसूरत दिखेंगे और लिपस्टिक का रंग भी सही तरीके से लगेगा।

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#4 ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक लगाना ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप सोचती हैं कि ज्यादा लिपस्टिक लगाने से आपका लुक बेहतर लगेगा तो ऐसा नहीं होता। ज्यादा लिपस्टिक लगाने से आपका लुक बनावटी लगता है और यह देखने में अच्छा नहीं लगता। हमेशा थोड़ी मात्रा में ही लिपस्टिक लगाएं ताकि आपका लुक प्राकृतिक और आकर्षक लगे। इससे आपकी लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहेगी और आपको बार-बार उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।