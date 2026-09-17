हर्बल उत्पादों का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

हर्बल उत्पादों का गलत तरीके से मिलाना भी नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक ही दिन में दो अलग-अलग हर्बल फेस मास्क लगाते हैं तो इससे आपकी त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है।

इसके अलावा कई लोग अलग-अलग हर्बल उत्पादों को एक साथ मिलाकर उपयोग कर लेते हैं, जो सही नहीं है।

हर हर्बल उत्पाद के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए इनके संयोजन से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।