एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं
क्या है खबर?
एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। हालांकि, कई लोग इनका इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें सही फायदा नहीं मिल पाता। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे, जो आमतौर पर लोग करते हैं और इनसे बचकर आप अपने एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल को बेहतर बना सकते हैं। सही तरीके से एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से आप इसके फायदों को पूरी तरह से पा सकते हैं।
#1
ज्यादा मात्रा में एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यह एक बड़ी गलती है।
ज्यादा मात्रा में एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से त्वचा या बालों को नुकसान हो सकता है। इससे जलन, रैशेज या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा में ही एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें। किसी जानकार की सलाह लेकर ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
#2
सीधे त्वचा पर लगाना
कई लोग सीधे एसेंशियल ऑयल को त्वचा पर लगा लेते हैं, जो कि गलत है। एसेंशियल ऑयल बहुत ही ताकतवर होते हैं और इन्हें हमेशा नारियल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर ही लगाना चाहिए।
इससे न केवल इनकी असरदार क्षमता बढ़ती है, बल्कि त्वचा पर होने वाले किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से भी बचा जा सकता है।
इस तरह आप एसेंशियल ऑयल के फायदों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
#3
अंधेरे स्थान पर रखना
एसेंशियल ऑयल को अंधेरे स्थान पर रखना एक आम गलती हो सकती है। सूरज की रोशनी से बचाना सही होता है, लेकिन बहुत अधिक नमी या अंधेरे में रखना गलत हो सकता है।
सही तापमान और स्थान पर रखने से न केवल उनका स्वाद बरकरार रहता है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसलिए इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि उनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके।
#4
मिश्रण बनाते समय ध्यान न देना
कई बार लोग अलग-अलग प्रकार के एसेंशियल ऑयल को मिलाकर एक नया मिश्रण बना लेते हैं, जिससे उनकी त्वचा या बालों पर गलत असर हो सकता है।
हर एसेंशियल ऑयल की अपनी खासियत होती है और सभी को मिलाकर उपयोग करने से यह प्रभावी नहीं रह पाते। इसलिए हमेशा जानकार की सलाह लेकर ही किसी नए मिश्रण का उपयोग करें।
इस तरह आप एसेंशियल ऑयल के सही उपयोग से उनके सभी फायदों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
#5
खरीदारी करते समय ध्यान न देना
एसेंशियल ऑयल खरीदते समय केवल कीमत या ब्रांड पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता। उनकी गुणवत्ता, शुद्धता और उपयोगिता पर भी खास ध्यान देना चाहिए।
हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही एसेंशियल ऑयल खरीदें ताकि आपको बेहतरीन उत्पाद मिले।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एसेंशियल ऑयल अनुभव को बेहतर बना सकते। सही जानकारी और सावधानी बरतने से आप इनका सही उपयोग कर सकते।