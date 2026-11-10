रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
रूम हीटर सर्दियों के लिए एक जरूरी उपकरण है, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ गलतियां आपके स्वास्थ्य और बिजली के बिल दोनों पर बुरा असर डाल सकती हैं। अक्सर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिससे न केवल बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप सुरक्षित और आरामदायक सर्दियां बिता सकें।
#1
तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ाना
रूम हीटर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ाना एक आम गलती है। इससे न केवल बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
ज्यादा गर्मी से त्वचा सूख सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए रूम हीटर का तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच ही रखें। इससे आपको आरामदायक गर्माहट मिलेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा।
#2
लंबे समय तक चलाना
अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर रूम हीटर लगातार चलाया जाए तो कमरा जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंड से बचाव होगा, लेकिन ऐसा करना गलत है। लगातार चलाने से न केवल बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि इससे हीटर की उम्र भी कम हो जाती है।
इसके अलावा लंबे समय तक हीटर चलाने से हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हीटर को जरूरत अनुसार ही चलाएं।
#3
हवा के प्रवाह को रोकना
कई लोग रूम हीटर को दीवार के पास या फर्नीचर के नजदीक रख देते हैं ताकि पूरा कमरा गर्म हो जाए। लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
हीटर के चारों ओर पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि हवा का सही तरीके से प्रवाह हो सके।
इसके अलावा हीटर को किसी भी जलीय वस्तु जैसे पर्दे, सोफा या बिस्तर के पास न रखें क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
#4
सही दिशा में न रखना
रूम हीटर को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हीटर को दीवार से सटाकर रखते हैं तो इससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और कमरा सही तरीके से नहीं गर्म पाता।
हीटर को कमरे के बीचों-बीच रखें ताकि चारों ओर समान रूप से गर्म हवा फैले।
इसके अलावा हीटर को फर्श पर न रखें बल्कि उसे थोड़ी ऊंचाई पर किसी स्टैंड पर रखें ताकि हवा सही तरीके से घूम सके।
#5
समय-समय पर साफ न करना
रूम हीटर की समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है।
धूल-मिट्टी जमा होने पर हीटर की क्षमता कम हो जाती है और वह ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हर महीने इसे साफ करें और किसी पेशेवर से चेक करवाएं।
इन आसान तरीकों से आप अपने रूम हीटर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडे मौसम का मजा ले सकते हैं बिना किसी चिंता के।