सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं
क्या है खबर?
सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका मुख्य कारण है कि सर्दियों में त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय नहीं करनी चाहिए।
#1
त्वचा को नमी देना न भूलें
सर्दियां आते ही त्वचा में नमी खोने लगती है और रूखी त्वचा पर जलन और खुजली की समस्या हो सकती है। इसलिए त्वचा को नमी देना न भूलें क्योंकि यह त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप किसी अच्छे नमी देने वाले क्रीम का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि उसमें त्वचा को हाइड्रेट रखने वाले गुण मौजूद हों। इससे आपकी त्वचा कोमल और स्वस्थ बनी रहेगी।
#2
गर्म पानी से न नहाएं
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना और हाथ-पैरों को धोना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करने से त्वचा और बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है। इससे त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और अपने हाथ-पैरों को धोने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को नमी देना भी न भूलें।
#3
गर्म कपड़े पहनने से पहले त्वचा पर लगाएं तेल
सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनने से पहले त्वचा को तेल से नमी देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं करना त्वचा के लिए सही नहीं है, खासतौर से पैरों को क्योंकि गर्म कपड़े पहनने के बाद पैरों पर तेल लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है। इसलिए गर्म कपड़े पहनने से पहले पैरों को तेल से नमी जरूर दें।
#4
होंठों की करें देखभाल
सर्दियों में होंठों का फटकर खून निकलने लग जाता है और इस वजह से होंठों की सुंदरता भी खराब हो जाती है। इसलिए होंठों की देखभाल करना जरूरी है।
इसके लिए आप नियमित रूप से अपने होंठों पर शहद और जैतून के तेल को मिलाकर लगाएं या फिर लिप बाम लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम रहेंगे और फटेंगे भी नहीं।
यह उपाय आपके होंठों को कोमल बनाए रखेगा।
#5
पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाएं
सर्दियों में कई लोग पर्याप्त पानी पीने की आदत नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
पानी की कमी से त्वचा में नमी कम होने लगती है और वह सूखी हो जाती है, इसलिए दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीने की आदत डालें।
इसके अतिरिक्त आप नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी।