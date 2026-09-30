सर्दियों में न करें त्वचा की देखभाल से जुड़ी गलतियां

सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

लेखन अंजली 03:17 pm Sep 30, 202603:17 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका मुख्य कारण है कि सर्दियों में त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय नहीं करनी चाहिए।