बालों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
बालों की देखभाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बालों की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। सही तरीके से बालों की देखभाल करने से आप उन्हें स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल हमेशा खूबसूरत और स्वस्थ रहें। इन गलतियों को जानकर आप अपने बालों की देखभाल को बेहतर बना सकते हैं।
#1
रोजाना बाल धोना
रोजाना बाल धोना एक आम गलती है, जो बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। हर दिन बालों को धोने से उनकी प्राकृतिक तेल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे सूखे और बेजान दिखने लगते हैं।
सप्ताह में 2-3 बार ही बाल धोना बेहतर होता है ताकि आपके बालों में नमी बनी रहे और वे स्वस्थ दिखें।
इसके अलावा बालों को धोते समय ठंडे पानी का उपयोग करें क्योंकि गर्म पानी भी बालों के लिए हानिकारक होता है।
#2
बालों के लचीलेपन के लिए सही उपाय न करना
बालों के लचीलेपन के लिए सही उपाय न करने से भी बालों को नुकसान पहुंच सकता है। कई लोग बालों को जड़ों तक कंडीशनर लगाते हैं, जो गलत है।
हमेशा कंडीशनर को बालों की लंबाई पर लगाएं और कुछ मिनट बाद इसे धो लें ताकि आपके बाल मुलायम बने रहें।
इसके अलावा कंडीशनर का चयन अपने बालों के प्रकार के अनुसार करें ताकि वह सबसे अच्छा परिणाम दे सके।
#3
गर्म उपकरणों का अधिक उपयोग
गर्म उपकरण जैसे बालों को घुंघराला बनाने वाले और सीधा करने वाले उपकरणों का अधिक उपयोग करने से आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है।
ये उपकरण आपके बालों की नमी को छीन लेते हैं, जिससे वे टूटने लगते हैं और उनकी चमक भी कम हो जाती है।
अगर आपको गर्म उपकरणों का उपयोग करना ही हो तो उससे पहले अपने बालों पर सुरक्षा के लिए स्प्रे लगाएं ताकि थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल सके।
#4
नियमित रूप से कटिंग न कराना
नियमित रूप से कटिंग न कराने से बालों की शाखाएं फट सकती हैं, जिससे वे बेजान दिखते हैं और उनकी वृद्धि भी प्रभावित होती है।
हर 6-8 हफ्ते में कटिंग करवाना जरूरी होता है ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।
इसके अलावा फटी हुई शाखाओं को हटाने से बालों की मोटाई भी बढ़ती है और वे मजबूत बनते हैं। नियमित कटिंग से आपके बाल नए जैसे दिखते हैं और उनकी चमक भी बनी रहती है।
#5
पोषण की कमी
बालों को स्वस्थ रखने के लिए सही पोषण बहुत अहम होता है। अगर आपकी खाने में जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी होगी तो इससे आपके बाल कमजोर हो जाएंगे।
अपनी खाने में हरी सब्जियां, फल, नट्स और दूध शामिल करें ताकि आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
इन 5 गलतियों से बचकर आप अपने बालों की देखभाल बेहतर बना सकते हैं और उन्हें हमेशा खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।