खाने को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां, खराब हो सकता है भोजन

फ्रिज में सब कुछ एक साथ रखना एक आम गलती है, जिसे कई लोग करते हैं। फल, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और सभी की अपनी अलग-अलग स्टोरेज की जरूरतें होती हैं।

अगर आप सब कुछ एक साथ रख देंगे तो कुछ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या उनका स्वाद बिगड़ सकता है।

उदाहरण के लिए फल-सब्जियों को अलग डिब्बों में रखें और मांस को नीचे वाली दराज में रखें ताकि उसका रस अन्य चीजों पर न गिरें।