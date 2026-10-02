खाने को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां, खराब हो सकता है भोजन
क्या है खबर?
खाने को स्टोर करना एक कला है। यह न केवल खाने की बर्बादी को रोकता है, बल्कि पैसे भी बचाता है। हालांकि, कई लोग इस मामले में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका खाना जल्दी खराब हो सकता है या उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका खाना लंबे समय तक ताजा रहे और सुरक्षित भी रहे।
#1
फ्रिज में सब कुछ एक साथ रखना
फ्रिज में सब कुछ एक साथ रखना एक आम गलती है, जिसे कई लोग करते हैं। फल, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और सभी की अपनी अलग-अलग स्टोरेज की जरूरतें होती हैं।
अगर आप सब कुछ एक साथ रख देंगे तो कुछ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या उनका स्वाद बिगड़ सकता है।
उदाहरण के लिए फल-सब्जियों को अलग डिब्बों में रखें और मांस को नीचे वाली दराज में रखें ताकि उसका रस अन्य चीजों पर न गिरें।
#2
गर्म खाना फ्रिज में रखना
कई लोग यह गलती करते हैं कि वे गर्म खाने को सीधे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे फ्रिज का तापमान बिगड़ सकता है और अन्य चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं।
गर्म खाने को हमेशा ठंडा करने के बाद ही फ्रिज में रखें। ऐसा करने से फ्रिज का तापमान स्थिर रहता है और अन्य चीजें भी खराब नहीं होतीं।
इसके अलावा इससे बिजली की खपत भी कम होती है और आपका खाना लंबे समय तक ताजा रहता है।
#3
प्लास्टिक थैलियों का ज्यादा उपयोग करना
प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करना आसान होता है, लेकिन यह पर्यावरण और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
प्लास्टिक थैलियों में खाना स्टोर करने से उसमें हानिकारक रसायन मिल सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिक थैलियां पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। बेहतर होगा कि आप कांच या स्टील के कंटेनर का उपयोग करें, जो न केवल सुरक्षित होते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं।
#4
एयरटाइट कंटेनर न होना
खाने को ऐसे कंटेनर में रखना बहुत जरूरी है जो पूरी तरह से बंद हो ताकि उसमें नमी या हवा न जाएं और वह लंबे समय तक ताजा रहे।
अगर आप खाने को खुले बर्तनों या थैलियों में रखते हैं तो उनमें नमी या हवा जा सकती है, जिससे उनका स्वाद बिगड़ सकता है।
पूरी तरह से बंद कंटेनर खाने को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और उन्हें लंबे समय तक ताजा बनाए रखते हैं।
#5
एक्सपायरी डेट पर ध्यान न देना
कई लोग एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनका खाना खराब हो जाता है या उसका स्वाद बिगड़ जाता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप पहले उन चीजों का उपयोग करें, जिनकी एक्सपायरी डेट जल्दी होती है।
इसके अलावा समय-समय पर अपनी पेंट्री और फ्रिज की जांच करें ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीजें जल्द ही खत्म होने वाली हैं।