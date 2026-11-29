घर पर एक्सरसाइज करने से जुड़ी गलतियां

घर पर एक्सरसाइज करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है समस्या

लेखन अंजली 03:00 pm Nov 29, 202603:00 pm

क्या है खबर?

घर पर एक्सरसाइज करना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। हालांकि, अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो लोग घर पर एक्सरसाइज करते समय अनजाने में कर देते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इन गलतियों को जानकर आप अपनी एक्सरसाइज को और भी असरदार बना सकते हैं।