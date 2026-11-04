चावल बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और पोषक तत्व हो सकते हैं प्रभावित
क्या है खबर?
चावल खाने का एक अहम हिस्सा है, जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है, लेकिन कई बार लोग चावल पकाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे इसका स्वाद और पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सामान्य गलतियों के बारे में, जिन्हें चावल बनाते समय करने से बचना चाहिए।
#1
चावल को धोना है जरूरी
चावल बनाते समय उन्हें धोना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से चावल की बाहरी गंदगी और किसी भी तरह के केमिकल्स से छुटकारा मिल जाता है।
इसके लिए ताजे पानी का इस्तेमाल करें और चावल को हल्के हाथों से धोएं। ध्यान रखें कि चावल को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इससे उनमें मौजूद पोषक तत्व कम हो सकते हैं।
सही तरीके से धोने पर चावल का स्वाद भी बेहतर होता है।
#2
पानी की मात्रा का रखें ध्यान
चावल बनाते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी डालने से चावल पकने के बाद भी गीले रह जाते हैं, जबकि कम पानी डालने से वे अधपके रह जाते हैं।
सही मात्रा में पानी डालने के लिए, एक कप चावल के साथ डेढ़ कप पानी डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं।
इसके बाद ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर पकने दें। इससे चावल पूरी तरह से पके हुए और स्वादिष्ट बनेंगे।
#3
नमक का सही इस्तेमाल करें
चावल बनाने के दौरान नमक का सही इस्तेमाल करना भी अहम है। अगर आप ज्यादा नमक डालेंगे तो चावल खारे हो जाएंगे और कम नमक डालने से उनका स्वाद फीका रह जाएगा।
इसलिए एक छोटी चुटकी नमक डालें ताकि सभी चावलों में समान रूप से मिल जाए। इससे चावल न तो बहुत खारे होंगे और न ही फीके रहेंगे, बल्कि उनका स्वाद संतुलित रहेगा।
#4
धीमी आंच पर पकाएं चावल
चावल पकाते समय आंच धीमी रखें ताकि वे अच्छी तरह से पक सकें।
तेज आंच पर पकाने से चावल जल सकते हैं या अधपके रह जाते हैं। धीमी आंच पर पकाने से चावल पूरी तरह से पके हुए और नरम होंगे।
इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से चावलों का स्वाद भी बेहतर होता है।
#5
ढक्कन ढंग से रखें
चावल पकाते समय ढक्कन सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है।
अगर ढक्कन ढीला होगा तो भाप बाहर निकलती रहेगी, जिससे चावल ठीक से नहीं पकेंगे, वहीं अगर ढक्कन कसकर रखें तो भाप अंदर ही रहेगी और चावल अच्छी तरह से पकेंगे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।