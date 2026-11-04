चावल बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और पोषक तत्व हो सकते हैं प्रभावित

चावल बनाते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी डालने से चावल पकने के बाद भी गीले रह जाते हैं, जबकि कम पानी डालने से वे अधपके रह जाते हैं।

सही मात्रा में पानी डालने के लिए, एक कप चावल के साथ डेढ़ कप पानी डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं।

इसके बाद ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर पकने दें। इससे चावल पूरी तरह से पके हुए और स्वादिष्ट बनेंगे।