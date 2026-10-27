माता-पिता बनने पर न करें ये 5 गलतियां, बच्चों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
माता-पिता बनने पर हर किसी के मन में अपनी संतान को लेकर कई सपने और आकांक्षाएं होती हैं, खासकर जब बात बच्चों की परवरिश की आती है तो हर माता-पिता चाहता है कि उनके बच्चे हर मामले में सबसे आगे रहें या फिर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करें। हालांकि, कई बार माता-पिता अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए ऐसी गलतियां जानें।
#1
बच्चों की तुलना करना
बच्चों की तुलना करना एक ऐसी गलती है, जो कई माता-पिता कर बैठते हैं।
बच्चों के साथ ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे उनमें हीन भावना आ सकती है और वह खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं।
बच्चों की तुलना करने से उनका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है और वे अपने विकास में पीछे रह सकते हैं। इसलिए बच्चों की तुलना करने से बचें और उन्हें स्वतंत्र रूप से बढ़ने दें।
#2
ज्यादा उम्मीदें रखना
कई माता-पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि वह हर चीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
हालांकि, यह तरीका बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल सकता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
बच्चों को उनके अपने तरीके से सीखने और बढ़ने का मौका दें। उन्हें प्रोत्साहित करें, लेकिन उन पर दबाव न डालें। इससे वे आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमताओं को पहचान सकेंगे और अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे।
#3
अनुशासन का गलत तरीका अपनाना
बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें डराकर या सजा देकर अनुशासन सिखाएं। इससे बच्चे डरपोक हो सकते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है।
अनुशासन सिखाने का सही तरीका यह है कि बच्चे को सही और गलत का फर्क समझाया जाए और उसे खुद निर्णय लेने की क्षमता दी जाए।
सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करें जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार आदि ताकि बच्चे सही रास्ते पर चलें और आत्मविश्वास बढ़े।
#4
असंगत व्यवहार दिखाना
बच्चों के सामने असंगत व्यवहार दिखाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समय पर स्कूल जाए तो खुद भी समय पर उठें और तैयार हों।
बच्चों को सीखने और अनुशासन सिखाने के लिए खुद उदाहरण पेश करें।
इसके अलावा बच्चों से जो उम्मीदें रखें, उन्हें खुद भी उसी तरह का व्यवहार करें। इससे बच्चे आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे और पालन करेंगे।
#5
प्यार का गलत इस्तेमाल करना
कई माता-पिता अपने बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कभी-कभी प्यार का भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर बच्चा कोई गलती कर देता है तो वह उसे डांटते हुए कहता है कि 'तुम ऐसा कभी मत करो' या 'तुम ऐसा मत करो'।
हालांकि, इस तरह के व्यवहार से बच्चे डर सकते हैं या गलत संदेश ले सकते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें प्यार से समझाएं कि उनकी गलती क्या थी और उसे कैसे सुधार सकते हैं।