माता-पिता न करें ये गलतियां

माता-पिता बनने पर न करें ये 5 गलतियां, बच्चों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव

लेखन अंजली 10:19 am Oct 27, 202610:19 am

क्या है खबर?

माता-पिता बनने पर हर किसी के मन में अपनी संतान को लेकर कई सपने और आकांक्षाएं होती हैं, खासकर जब बात बच्चों की परवरिश की आती है तो हर माता-पिता चाहता है कि उनके बच्चे हर मामले में सबसे आगे रहें या फिर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करें। हालांकि, कई बार माता-पिता अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए ऐसी गलतियां जानें।