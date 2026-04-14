फाउंडेशन लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

फाउंडेशन एक मेकअप का सामान है, जो चेहरे की रंगत को समान बनाने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे लगाने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनका मेकअप खराब दिख सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको फाउंडेशन लगाते समय बचना चाहिए। इन गलतियों को समझकर आप अपने मेकअप को बेहतर बना सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत दिखा सकते हैं।

#1 सही शेड का चयन न करना फाउंडेशन खरीदते समय सही शेड का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सही शेड चुने ही फाउंडेशन खरीद लेते हैं, जिससे उनका मेकअप असमान दिख सकता है। हमेशा अपनी त्वचा के रंग और टोन को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन का चयन करें। अगर आपकी त्वचा की रंगत हल्की है तो एक हल्के शेड का फाउंडेशन चुनें और अगर आपकी त्वचा की रंगत गहरी है तो एक गहरे शेड का फाउंडेशन बेहतर रहेगा।

#2 बेस का उपयोग न करना फाउंडेशन लगाने से पहले बेस का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बेस आपकी त्वचा को चिकना बनाता है और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। अगर आप बिना बेस के फाउंडेशन लगाते हैं तो यह जल्दी ही फैल सकता है और आपका मेकअप खराब दिख सकता है। बेस लगाने से आपकी त्वचा तैयार हो जाती है और फाउंडेशन बेहतर तरीके से लगता है, जिससे आपका लुक भी बेहतरीन दिखता है।

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#3 बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाना कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा फाउंडेशन लगाएंगे, उतना अच्छा कवरेज मिलेगा, लेकिन यह गलत है। बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाने से आपका चेहरा भारी और अस्वाभाविक दिख सकता है। हमेशा थोड़ी मात्रा में ही फाउंडेशन लगाएं और धीरे-धीरे इसे फैलाएं ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक लगे। इससे आपका मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहेगा और आप सुंदर दिखेंगी। सही मात्रा में फाउंडेशन लगाने से आपका लुक बेहतरीन दिखेगा।

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#4 मिलाने पर ध्यान न देना फाउंडेशन लगाते समय इसे अच्छे से मिलाना बहुत अहम होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका मेकअप असमान दिख सकता है। फाउंडेशन को अच्छे से मिलाएं ताकि यह आपकी त्वचा में मिल जाए और एक समान दिखे। इसके लिए आप मेकअप के स्पंज या ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने से आपका चेहरा निखरा हुआ और प्राकृतिक लगेगा, जिससे आपका लुक भी बेहतरीन दिखेगा।