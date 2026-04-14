ब्लश लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

ब्लश चेहरे पर निखार लाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर इसे लगाने का तरीका सही न हो तो इससे पूरा लुक बिगड़ सकता है। कई महिलाएं और लड़कियां ब्लश लगाते समय कुछ सामान्य गलतियां कर देती हैं, जिनसे उनका चेहरा अजीब दिख सकता है। ' इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका लुक हमेशा बेहतरीन लगे।

#1 गलत शेड का चुनाव करना ब्लश चुनते समय शेड का चुनाव बहुत जरूरी होता है। कई बार महिलाएं अपने कपड़ों या होंठों के रंग के आधार पर ब्लश चुन लेती हैं, जो सही नहीं है। हमेशा अपनी त्वचा के शेड और मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्लश का चुनाव करें। हल्की गुलाबी या पीच शेड का ब्लश गर्मियों में अच्छी लगती हैं, जबकि ठंडे मौसम में भूरे या म्यूटेड शेड्स बेहतर रहते हैं।

#2 ज्यादा मात्रा में ब्लश लगाना ब्लश लगाते समय सबसे बड़ी गलती होती है ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करना। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि ज्यादा ब्लश लगाने से उनका चेहरा ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, लेकिन इससे उल्टा असर होता है और चेहरा अजीब दिखने लगता है। थोड़ी सी मात्रा ही काफी होती है, बस इसे सही तरीके से फैलाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और चेहरे पर निखार आए। इससे आपका लुक हमेशा संतुलित रहेगा और आप खूबसूरत दिखेंगी।

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#3 गलत जगह पर ब्लश लगाना ब्लश लगाने की जगह भी बहुत अहमियत रखती है। कई महिलाएं इसे गालों के नीचे या नाक के आसपास लगाकर देखती हैं, लेकिन सही जगह पर ब्लश लगाने से चेहरे को सही आकार मिलता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे गालों के ऊपरी हिस्से पर हल्के हाथों से लगाएं और अच्छे से मिलाएं। इससे आपका चेहरा ज्यादा निखरा हुआ लगेगा और ब्लश का असर भी बेहतर दिखेगा।

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#4 गलत ब्रश का उपयोग करना ब्लश लगाने के लिए सही ब्रश का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। कई बार महिलाएं किसी भी ब्रश से ब्लश लगा लेती हैं, जिससे उसका फैलाव सही तरीके से नहीं होता और यह बनावटी लगता है। इसके लिए एक मुलायम और फूला हुआ ब्रश सबसे अच्छा रहता है, जिससे ब्लश अच्छे से फैल सके और प्राकृतिक लगे। सही ब्रश का उपयोग करने से आपका लुक हमेशा बेहतरीन लगेगा और चेहरे पर निखार आएगी।