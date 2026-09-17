कश्मीर की यात्रा से जुड़ी गलतियां

कश्मीर की यात्रा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी शानदार

लेखन अंजली 04:14 pm Sep 17, 202604:14 pm

क्या है खबर?

कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे घाटियों और शांत झीलों के लिए मशहूर है। हालांकि, यहां यात्रा करते समय कुछ गलतियां करने से आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। सही जानकारी और सावधानी बरतकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कश्मीर की यात्रा के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।