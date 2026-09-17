कश्मीर की यात्रा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी शानदार
क्या है खबर?
कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे घाटियों और शांत झीलों के लिए मशहूर है। हालांकि, यहां यात्रा करते समय कुछ गलतियां करने से आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। सही जानकारी और सावधानी बरतकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कश्मीर की यात्रा के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
मौसम का ध्यान न रखना
कश्मीर का मौसम काफी बदलता रहता है, इसलिए यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। गर्मियों में भी यहां ठंडक रहती है, इसलिए हल्की जैकेट अपने साथ रखें।
सर्दियों में भारी जैकेट, दस्ताने और स्कार्फ पहनकर बाहर निकलें क्योंकि यहां इस समय बर्फबारी होती है।
इसके अतिरिक्त बारिश के मौसम में बारिश से बचाने वाले कपड़े पहनें और छाता साथ रखें। यह जानकारी आपकी यात्रा को आरामदायक बनाएगी।
#2
स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान न करना
कश्मीर की परंपराएं और रीति-रिवाज बहुत खास हैं। जब आप यहां यात्रा करें तो स्थानीय लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनकी परंपराओं का सम्मान करें।
उदाहरण के लिए अगर आप किसी स्थानीय बाजार या गांव में जाएं तो वहां की पारंपरिक पोशाक पहनने की कोशिश करें या कम से कम उनके रीति-रिवाजों का पालन करें।
इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों से विनम्रता से बात करें और उनकी बातें ध्यान से सुनें।
#3
स्थानीय खाना न आजमाना
कश्मीर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अलग-अलग प्रकार का होता है। यहां की मशहूर व्यंजन जैसे कि यखनी और कश्मीरी पुलाव जरूर चखें।
इसके अलावा यहां की चाय भी मशहूर है, जिसे 'कहवा' कहा जाता है।
अगर आपको मसालेदार खाना पसंद नहीं है तो पहले से ही होटल में यह बता दें कि आपको हल्का भोजन चाहिए।
#4
यात्रा के साधनों की जानकारी न होना
कश्मीर में घूमने के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपकी यात्रा मुश्किल हो सकती है।
उदाहरण के लिए श्रीनगर में शिकारा बोटिंग करना न भूलें क्योंकि यह बहुत ही अनोखा अनुभव है।
इसके अलावा गुलमर्ग में रोपवे जरूर करें, जो आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी खास बनाएगा।
#5
नकद पैसे साथ न रखना
कश्मीर में हर जगह कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं, इसलिए कुछ नकद पैसे अपने पास जरूर रखें। इसके अतिरिक्त अगर आप बाजारों में खरीदारी करना चाहते हैं तो ये जान लें कि हर दुकान पर कार्ड स्वाइपिंग मशीन नहीं होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने साथ थोड़ा नकद पैसे रखें ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। यह आपकी यात्रा को सुगम बनाएगा।