सर्दियों में न करें ये गलतियां

सर्दियों के दौरान न करें ये 5 गलतियां, रहेंगे स्वस्थ

लेखन अंजली 02:49 pm Oct 01, 202602:49 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम कई लोगों के लिए पसंदीदा होता है क्योंकि इस दौरान ठंडी हवा और हल्की धूप मिलती है। हालांकि, सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है और इस मौसम में खान-पान से लेकर रहन-सहन तक कई चीजें हमारी सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में कई लोग अनजाने में करते हैं और जिनसे बचना जरूरी है।