सर्दियों के दौरान न करें ये 5 गलतियां, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम कई लोगों के लिए पसंदीदा होता है क्योंकि इस दौरान ठंडी हवा और हल्की धूप मिलती है। हालांकि, सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है और इस मौसम में खान-पान से लेकर रहन-सहन तक कई चीजें हमारी सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में कई लोग अनजाने में करते हैं और जिनसे बचना जरूरी है।
#1
गर्म कपड़े पहनने में न करें देरी
सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंड के कारण शरीर का तापमान तेजी से गिर जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं हो जाती हैं।
इसके अलावा ठंड शरीर में खून के बहाव को भी प्रभावित करती है।
अगर आपको ठंड लगेगी तो आप अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्म कपड़े पहनें। यह आपको ठंड से बचाने में मदद करेगा।
#2
गर्म पेय का करें सेवन
सर्दियों में गर्म पेय का सेवन शरीर को गर्माहट देने और पानी की कमी से बचाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप चाय, कॉफी या फिर दूध का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन गर्म पेय में शहद और जायफल जैसे मसाले मिलाकर भी पी सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि पेय बहुत ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे जलन हो सकती है।
#3
खाने में शामिल करें मौसमी फल और सब्जियां
गाजर, मूली, पालक, हरी मटर, ब्रोकोली और शलजम जैसी मौसमी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को ठंड के मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं।
इसके अलावा मौसमी फल जैसे संतरा, सेब और नाशपाती आदि विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकते हैं।
#4
एक्सरसाइज करना न भूलें
सर्दियों में लोग गर्माहट महसूस करने के लिए अक्सर कम कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस मौसम में भी रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है।
रोजाना एक्सरसाइज करने से खून का बहाव बेहतर बना रहता है और शरीर को गर्माहट मिलती है।
इसके अलावा एक्सरसाइज करने से शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आती है और शारीरिक सक्रियता बढ़ती है। आप चाहें तो रोजाना कुछ मिनट योगाभ्यास भी कर सकते हैं।
#5
हाथों और पैरों को गर्म रखें
हाथ और पैर शरीर के उन हिस्से होते हैं, जो सबसे पहले ठंड को महसूस करते हैं।
अगर आप ठंड का सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं तो इससे आपको सर्दी, फ्लू और यहां तक कि निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने हाथों और पैरों को गर्म रखने के लिए ऊनी दस्ताने, मोजे और गर्म कपड़े पहनें। यह आपको ठंड से बचाने में मदद करेगा।