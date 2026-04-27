लू के समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य को हो सकता है नुकसान

लू एक गंभीर मौसम संबंधी घटना है, जो अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण होती है। यह स्थिति शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे लू के दौरान बचना चाहिए ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें।

#1 बाहर ज्यादा देर तक रहना लू के दौरान बाहर ज्यादा देर तक रहना सबसे बड़ी गलती है। खासकर दोपहर के समय जब सूरज की किरणें अपने चरम पर होती हैं। इस समय तापमान बहुत ऊंचा होता है और इससे शरीर पर गर्मी का असर बढ़ सकता है। अगर जरूरी काम हो तो सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलें और धूप से बचने के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनें। इसके अलावा सिर को ढककर रखें।

#2 पानी का कम सेवन करना लू के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाना एक बड़ी गलती हो सकती है। गर्मी में पसीना आने से शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, जिससे पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं और नारियल पानी, छाछ या ताजे फलों का रस भी शामिल करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप ताजगी महसूस करेंगे।

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#3 भारी भोजन करना लू के दौरान भारी भोजन करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। भारी भोजन पाचन तंत्र पर दबाव डालता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आपको असुविधा हो सकती है। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें जैसे खिचड़ी, दही-चावल या फल आदि। इससे न केवल पेट भरेगा बल्कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

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#4 कैफीन युक्त पेय का सेवन करना चाय-कॉफी जैसे कैफीन वाले पेय का सेवन भी लू के दौरान करना ठीक नहीं है। कैफीन शरीर को पानी की कमी की ओर ले जाती है, जिससे सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बजाय हर्बल चाय या नींबू पानी पीएं, जो शरीर को पानी की कमी से बचाता है और ताजगी प्रदान करता है। इसके अलावा नारियल पानी या छाछ का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है।