हैंडस्टैंड के दौरान न करें ये 5 गलतियां, एक्सरसाइज बन जाएगी आसान
क्या है खबर?
हैंडस्टैंड एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर की ताकत और संतुलन को बेहतर करने में मदद करता है। इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि इससे फायदा मिल सके और चोट लगने का खतरा न रहे, खासकर शुरुआत करने वालों को कुछ गलतियों से बचना चाहिए ताकि वे इसे सही तरीके से कर सकें। आज हम आपको हैंडस्टैंड के दौरान होने वाली 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप इसे आसानी से कर सकते हैं।
#1
अभ्यास का गलत तरीका अपनाना
हैंडस्टैंड करते समय सबसे बड़ी गलती गलत तरीके से अभ्यास करना होती है।
बिना किसी प्रशिक्षक की मदद के खुद से इसे करने की कोशिश करना या केवल इंटरनेट पर देखी गई जानकारी के आधार पर करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति या प्रशिक्षक की निगरानी में ही इसका अभ्यास करें ताकि आप सही तरीका और संतुलन सीख सकें।
#2
वार्मअप करना भूल जाना
कई लोग हैंडस्टैंड करने से पहले शरीर को तैयार करने यानी वार्मअप करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है।
वार्मअप करने से शरीर की मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।
इससे आपका शरीर अधिक लचीला महसूस करता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है, खासकर कंधों और कलाईयों के लिए हल्की स्ट्रेचिंग व्यायाम करें ताकि हैंडस्टैंड के लिए आपका शरीर तैयार हो सके।
#3
गलत जगह का चयन करना
हैंडस्टैंड करते समय सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है।
कई लोग फिसलन भरी सतह या अस्थिर जगह पर इसे करने लगते हैं, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा एक सपाट और सुरक्षित जगह पर ही अभ्यास करें।
इसके साथ ही जमीन पर एक गद्दा या मैट बिछा लें ताकि गिरने पर चोट का खतरा कम हो। सही जगह चुनने से संतुलन बनाना आसान होता है और आप आत्मविश्वास के साथ अभ्यास कर सकते हैं।
#4
सांस लेने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना
हैंडस्टैंड करते समय सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इससे उनका संतुलन बिगड़ सकता है।
सही तरीके से सांस लेते हुए अभ्यास करने से आप अधिक स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। इससे न केवल आपका शरीर मजबूत बनेगा बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा।
सही तरीके से सांस लेने से आपकी एक्सरसाइज असरदार और सुरक्षित बनती है।
#5
जल्दी सीखने की कोशिश करना
हैंडस्टैंड एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसे सही तरीके से सीखने में समय लगता है, लेकिन कई लोग इसे जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं और धैर्य नहीं रखते।
ऐसा करने से वे गलत तरीके से अभ्यास करने लगते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। धीरे-धीरे अभ्यास करें और छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से इसे सीख पाएंगे।