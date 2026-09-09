हैंडस्टैंड से जुड़ी गलतियां

हैंडस्टैंड के दौरान न करें ये 5 गलतियां, एक्सरसाइज बन जाएगी आसान

लेखन अंजली 04:24 pm Sep 09, 202604:24 pm

क्या है खबर?

हैंडस्टैंड एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर की ताकत और संतुलन को बेहतर करने में मदद करता है। इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि इससे फायदा मिल सके और चोट लगने का खतरा न रहे, खासकर शुरुआत करने वालों को कुछ गलतियों से बचना चाहिए ताकि वे इसे सही तरीके से कर सकें। आज हम आपको हैंडस्टैंड के दौरान होने वाली 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप इसे आसानी से कर सकते हैं।