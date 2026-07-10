बचा हुआ खाना खाने से पहले न करें ये 5 गलतियां, सेहत को होगा नुकसान

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बचा हुआ खाना कमरे के तापमान पर न रखें

बचा हुआ खाना हमेशा कमरे के तापमान पर न रखें क्योंकि इससे इसमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जो खाने को खराब करने के साथ-साथ कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप बचा हुआ खाना कमरे के तापमान पर न रखकर इसे तुरंत ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। हालांकि, ध्यान रखें कि खाना गर्म न हो क्योंकि गर्म खाना फ्रिज के तापमान को प्रभावित कर सकता है, जिससे अन्य चीजें खराब होगीं।