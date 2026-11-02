लंबी और घनी पलकों के लिए मस्कारा की इन 5 गलतियों से बचें, होगा फायदा
क्या है खबर?
आंखों की सुंदरता में मस्कारा का अहम योगदान होता है। हालांकि, कई महिलाएं मस्कारा लगाते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे उनकी आंखें पूरी तरह से खूबसूरत नहीं लगतीं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 5 आम मस्कारा गलतियों के बारे में बताएंगे और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। सही तरीके से मस्कारा लगाने से आप अपनी आंखों को और भी आकर्षक बना सकती हैं।
#1
मस्कारा ब्रश का चयन
मस्कारा ब्रश का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए कि उसका आकार और प्रकार आपके लिए सही हो। कई महिलाएं गलत ब्रश चुन लेती हैं, जिससे उनकी पलकों पर सही असर नहीं पड़ता।
उदाहरण के लिए अगर आपकी पलकें छोटी हैं तो छोटे ब्रश वाले मस्करा का उपयोग करें ताकि आप आसानी से हर पलक तक पहुंच सकें और उन्हें अच्छी तरह से ढक सकें।
#2
एक ही परत लगाना
कई महिलाएं मस्कारा की केवल एक ही परत लगाकर संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए पलकों को पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता।
अगर आप अपनी पलकों को लंबा और घना दिखाना चाहती हैं तो कम से कम दो-तीन परतें लगाना जरूरी है। पहले हल्की परत लगाएं, फिर सूखने दें और उसके बाद दूसरी परत लगाएं।
इस तरह आपकी पलकें पूरी तरह से खूबसूरत दिखेंगी और आंखों को आकर्षक बनाएंगी।
#3
ऊपरी पलक पर ध्यान न देना
अक्सर महिलाएं केवल निचली पलक पर ही मस्कारा लगाती हैं और ऊपरी पलक को भूल जाती हैं। ऐसा करने से आंखें अधूरी लगती हैं और उनका आकर्षण कम हो जाता है।
ऊपरी पलक पर भी मस्कारा लगाना जरूरी होता है ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से खूबसूरत दिखें।
इसके लिए आप हल्के हाथों से ऊपरी पलक पर भी मस्कारा लगाएं और ध्यान रखें कि वह बराबर मात्रा में दोनों आंखों पर लगे।
#4
कोटिंग करना न भूलें
मस्कारा लगाने के बाद अक्सर महिलाएं कोटिंग करना भूल जाती हैं, जो बहुत जरूरी है। कोटिंग करने से मस्कारा लंबे समय तक बना रहता है और फैलता नहीं है।
इसके लिए सबसे पहले हल्की सी मात्रा में पाउडर लगाएं, फिर उसके ऊपर मस्कारा लगाएं। इससे आपकी पलकें पूरे दिन तक खूबसूरत रहेंगी और आपको बार-बार उसे ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह मस्कारा लगाने का सही तरीका अपनाकर आप अपनी आंखों को आकर्षक बना सकती हैं।
#5
सही तरीके से हटाना
मस्कारा हटाते समय अक्सर महिलाएं जल्दीबाजी करती हैं या गलत उत्पाद इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनकी पलकों को नुकसान पहुंच सकता है।
मस्कारा हटाने के लिए हमेशा अच्छा क्वालिटी वाला आंखों का मेकअप हटाने वाला उत्पाद या नारियल तेल का उपयोग करें ताकि आपकी पलकें सुरक्षित रहें और उनमें नमी बनी रहे।
इन 5 टिप्स का पालन करके आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्कारा लगाने की गलतियों से बच सकती हैं।