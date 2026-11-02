लंबी और घनी पलकों के लिए मस्कारा की इन 5 गलतियों से बचें, होगा फायदा

मस्कारा लगाने के बाद अक्सर महिलाएं कोटिंग करना भूल जाती हैं, जो बहुत जरूरी है। कोटिंग करने से मस्कारा लंबे समय तक बना रहता है और फैलता नहीं है।

इसके लिए सबसे पहले हल्की सी मात्रा में पाउडर लगाएं, फिर उसके ऊपर मस्कारा लगाएं। इससे आपकी पलकें पूरे दिन तक खूबसूरत रहेंगी और आपको बार-बार उसे ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस तरह मस्कारा लगाने का सही तरीका अपनाकर आप अपनी आंखों को आकर्षक बना सकती हैं।