बच्चों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए ये 5 सामग्रियां, हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उन्हें ऐसे स्किन केयर उत्पादों की जरूरत होती है, जो उनके लिए सुरक्षित और असरदार हों। कई बार माता-पिता बिना सोचे-समझे ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं, जिनमें हानिकारक चीजें होती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बच्चों के स्किन केयर उत्पादों में बचना चाहिए क्योंकि ये त्वचा पर जलन, रैशेज या एलर्जी का कारण बन सकती हैं।
#1
सल्फेट्स
सल्फेट्स एक ऐसी चीज है, जो बच्चों के स्किन केयर उत्पादों में नहीं होनी चाहिए। यह त्वचा को सूखा सकती है और जलन पैदा कर सकती है।
इसके अलावा यह बच्चों की कोमल त्वचा पर खुजली और रैशेज भी पैदा कर सकती है। इसलिए जब आप बच्चों के लिए शैंपू या साबुन खरीदते हैं तो ऐसे उत्पाद चुनें, जिनमें सल्फेट्स न हों ताकि उनकी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।
#2
पैराबेन
पैराबेन एक प्रकार का संरक्षक होता है, जो कई स्किन केयर उत्पादों में इस्तेमाल होता है।
यह बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने से रोकता है, लेकिन यह त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर बच्चों की नाजुक त्वचा पर इसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं।
इसलिए बच्चों के लिए ऐसे उत्पाद चुनें, जिनमें पैराबेन न हो ताकि उनकी त्वचा सुरक्षित रहे और किसी भी समस्या से बची रहे।
#3
कृत्रिम खुशबू
बच्चों के स्किन केयर उत्पादों में कृत्रिम खुशबू नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी त्वचा पर एलर्जी हो सकती है। कृत्रिम खुशबू में कई ऐसे रसायन होते हैं, जो बच्चों की कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा यह उनकी त्वचा पर खुजली और रैशेज भी पैदा कर सकता है। इसलिए जब आप बच्चों के लिए कोई स्किन केयर उत्पाद खरीदते हैं तो उसमें कृत्रिम खुशबू न हो, बल्कि प्राकृतिक खुशबू वाली चीजें चुनें।
#4
अल्कोहल
अल्कोहल कई स्किन केयर उत्पादों में इस्तेमाल की जाती है ताकि वह जल्दी सूख जाएं या साफ-सुथरे लगें। हालांकि, यह बच्चों की त्वचा के लिए बहुत कठोर हो सकती है और जलन पैदा कर सकती है।
अल्कोहल युक्त उत्पादों से बचें क्योंकि यह उनकी कोमल त्वचा पर खुजली और रैशेज भी पैदा कर सकता है। इसलिए बच्चों के लिए ऐसे उत्पाद चुनें, जिनमें अल्कोहल न हो ताकि उनकी त्वचा सुरक्षित रहे।
#5
कृत्रिम रंग
कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल भी बच्चों के स्किन केयर उत्पादों में नहीं होना चाहिए। इन रंगों में कई रसायन होते हैं, जो त्वचा पर खुजली या रैशेज पैदा कर सकते हैं। इनसे एलर्जी होने का भी खतरा रहता है। इसलिए जब आप बच्चों के लिए कोई स्किन केयर उत्पाद खरीदते हैं तो उसमें कृत्रिम रंगों से बचें और प्राकृतिक रंगों वाले उत्पाद ही चुनें ताकि उनकी त्वचा सुरक्षित रहे।