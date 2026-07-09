मानसून की ये आदतें फूड पॉइजनिंग का कारण

मानसून के दौरान न करें ये 5 चीजें, हो सकती है फूड पॉइजनिंग

लेखन अंजली 01:00 pm Jul 09, 202601:00 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम कीटाणुओं के लिए बढ़िया होता है। ऐसे में खान-पान से जुड़ी कुछ गलतियां फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती हैं। हालांकि, मानसून में फूड पॉइजनिंग का खतरा कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ खाने की आदतें बताते हैं, जो मानसून में करने से बचानी चाहिए।