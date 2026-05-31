फलों का सेवन करते समय न करें ये 5 गलतियां, मिलेंगे कम फायदे

फल कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हालांकि, फल खाने का सही तरीका पता न होने के कारण आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। कई लोग फल खाने के बाद कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो फल खाते समय लोग अक्सर कर देते हैं और इनसे बचना चाहिए।

#1 फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना कई लोग फल खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। दरअसल, फल खाने के बाद पानी पीने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और फल ठीक से पच नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपको पेट की गड़बड़ी और गैस जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए फल खाने के कुछ समय बाद ही पानी पीना चाहिए।

#2 फल खाने के बाद दूध पीना फल खाने के बाद दूध पीना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। दूध और फल दोनों ही अपने-अपने तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनका एक साथ सेवन करने से पाचन प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे आपको पेट की गड़बड़ी और पेट दर्द जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फल खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद दूध का सेवन करना ही बेहतर है।

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#3 एक साथ कई फल खाना एक साथ कई फल खाना भी गलत है। एक साथ कई फल खाने से शरीर को पोषण नहीं मिल पाता और आपको फल खाने से उतना फायदा नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए। एक साथ कई फल खाने से शरीर में गैस बनने लगती है और इससे आपको कई तरह की पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक साथ कई फल खाने से बचना चाहिए।

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#4 छिलका न उतारना फलों को छिलका न उतारकर खाना भी गलत है। कई लोगों का मानना है कि फल को बिना छिलका उतारे खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सेब, अंगूर, कीवी और नाशपाती जैसे फल खाने से पहले इन्हें अच्छे से धोकर छिल लेना चाहिए क्योंकि इनमें कीटनाशकों के अवशेष हो सकते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।