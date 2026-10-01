सर्दियों में न करें ये सफाई से जुड़ी गलतियां

सर्दियों में न करें ये 5 सफाई से जुड़ी गलतियां, घर रहेगा साफ

लेखन अंजली 04:46 pm Oct 01, 202604:46 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में घर की सफाई करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इस मौसम में धूल-मिट्टी, कीटाणु और अन्य तत्व तेजी से बढ़ते हैं, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सर्दियों में सफाई करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आपका घर साफ-सुथरा और सुरक्षित रहे। इन गलतियों से बचकर आप अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं।