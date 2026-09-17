डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, जानिए 5 कारण

अगर आपने खुद से ही डॉक्टर की दवा लेनी बंद कर दी है तो किसी और को अपनी दवा न दें। हो सकता है कि आपको जिस बीमारी के लिए दवा दी गई हो, वह दूसरे व्यक्ति को अलग बीमारी के लिए दी गई हो।

ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा लें और दूसरों को अपनी दवा न दें।