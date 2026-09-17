डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, जानिए 5 कारण
क्या है खबर?
कई लोग अपने डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य समस्या अलग होती है और एक ही दवा सभी के लिए सही नहीं हो सकती। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनके कारण डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए।
#1
दवा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं अलग
हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए एक ही दवा सभी के लिए सही नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति पर दवा का असर अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है।
इसके अलावा एक ही दवा के अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग बुरे असर भी हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की दवाइयों को दूसरों के साथ साझा न करें।
#2
हर व्यक्ति की स्थिति होती है अलग
हर व्यक्ति की स्थिति और स्वास्थ्य समस्या अलग होती है। एक ही दवा सभी के लिए सही नहीं हो सकती।
अगर आप अपनी दवा किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह भी उसी बीमारी से पीड़ित हो, जिसके लिए आपको यह दवा दी गई थी। इसलिए डॉक्टर की दवाइयों को दूसरों के साथ साझा न करें।
#3
सही खुराक का पता नहीं चलता
अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा दे देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि उसकी बीमारी भी वही हो, जिसके लिए आपको यह दवा दी गई हो।
ऐसे में आपको यह भी नहीं पता चलता कि उस व्यक्ति की सही खुराक क्या होनी चाहिए। इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की दवाइयों को दूसरों के साथ साझा न करें।
#4
दवा का सेवन हो सकता है खतरनाक
कई दवाओं का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के करना खतरनाक हो सकता है।
अगर आप अपनी दवा किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह भी उसी बीमारी से पीड़ित हो, जिसके लिए आपको यह दवा दी गई थी। इसलिए डॉक्टर की दवाइयों को दूसरों के साथ साझा न करें।
#5
डॉक्टर की सलाह के बिना न करें सेवन
अगर आपने खुद से ही डॉक्टर की दवा लेनी बंद कर दी है तो किसी और को अपनी दवा न दें। हो सकता है कि आपको जिस बीमारी के लिए दवा दी गई हो, वह दूसरे व्यक्ति को अलग बीमारी के लिए दी गई हो।
ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा लें और दूसरों को अपनी दवा न दें।