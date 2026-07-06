त्वचा की देखभाल के लिए इन चीजों को मिलाकर लगाने से बचें
क्या है खबर?
त्वचा की देखभाल के लिए लोग कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को मिलाकर उपयोग करने से त्वचा को भरपूर नमी मिलती है, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स को मिलाने से त्वचा को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें एक साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके मिश्रण से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
#1
रेटिनॉल और विटामिन-C
रेटिनॉल एक ऐसा तत्व है, जो त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जीवित करता है और इसे चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करता है, जबकि विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाता है। हालांकि, इन दोनों को एक साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके मिश्रण से त्वचा पर जलन और लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
#2
हाइड्रोक्विनोन और विटामिन-C
हाइड्रोक्विनोन त्वचा के काले धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। दूसरी तरफ, विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाता है। इन दोनों को एकसाथ मिलाने से त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों के मिश्रण से त्वचा पर दाने, खुजली और जलन भी हो सकती है। यह त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
#3
अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड और बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड
अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (AHA) और बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (BHA) त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं। ये दोनों त्वचा को मुलायम और चिकना बनाने के साथ ही मुंहासों को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन दोनों को मिलाकर उपयोग करने से त्वचा में जलन, लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन दोनों को एकसाथ मिलाकर इस्तेमाल करने से बचें।
#4
रेटिनॉल और हाइड्रोक्विनोन
रेटिनॉल और हाइड्रोक्विनोन को एकसाथ मिलाकर इस्तेमाल करने से त्वचा पर जलन और लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसका कारण है कि ये दोनों तत्व काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनके मिश्रण से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन दोनों को एकसाथ मिलाकर इस्तेमाल करने से बचें। यह त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है।