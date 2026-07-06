त्वचा के लिए इन सामग्रियों को मिलाने से बचें

त्वचा की देखभाल के लिए इन चीजों को मिलाकर लगाने से बचें

लेखन अंजली 05:18 pm Jul 06, 202605:18 pm

क्या है खबर?

त्वचा की देखभाल के लिए लोग कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को मिलाकर उपयोग करने से त्वचा को भरपूर नमी मिलती है, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स को मिलाने से त्वचा को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें एक साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके मिश्रण से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।