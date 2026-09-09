पंखे की सफाई करते समय ध्यान रखें ये बातें, सही से होगा साफ
क्या है खबर?
पंखे की सफाई करना हर घर में जरूरी काम है, लेकिन सफाई के दौरान फर्श पर धूल-मिट्टी गिरने से और ज्यादा सफाई करनी पड़ती है। इससे समय और मेहनत दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आप भी पंखे की सफाई करते समय गंदगी फैलने से परेशान रहते हैं, तो चिंता न करें। आज हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप पंखे को बिना गंदगी फैलाए साफ कर सकते हैं।
#1
सफाई से पहले पंखे का स्विच बंद करें
पंखे की सफाई शुरू करने से पहले हमेशा उसका स्विच बंद कर दें। इससे पंखा घूमेगा नहीं और आप आसानी से उसे साफ कर पाएंगे। चालू पंखे की सफाई करने से न केवल परेशानी होती है, बल्कि यह खतरनाक भी हो सकता है।
इसके अलावा स्विच बंद करने से सफाई के दौरान पानी या कोई और तरल पदार्थ पंखे के अंदर जाने से बचता है। यह तरीका पंखे को खराब होने से बचाने में भी मदद करेगा।
#2
पंखे को हल्के हाथों से साफ करें
अगर पंखा पुराना हो या उसमें ज्यादा धूल जमी हो, तो उसे साफ करते समय हल्के हाथों से काम करें।
पंखे के ब्लेड को धीरे-धीरे साफ करें ताकि वे टूटे नहीं। ज्यादा जोर लगाने से पंखे के ब्लेड टेढ़े हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं।
सफाई करते समय ध्यान रखें कि आप पंखे के हर हिस्से को आराम से और सावधानी से साफ करें।
#3
मुलायम कपड़े का उपयोग करें
पंखे की सफाई के लिए मुलायम और सूखा कपड़ा सबसे अच्छा तरीका है। इससे पंखे की सतह को बिना नुकसान पहुंचाए साफ किया जा सकता है। कपड़े को हल्के हाथों से ब्लेड पर फेरें और जमा हुई धूल को हटा दें।
अगर धूल ज्यादा जमी हो, तो कपड़े को थोड़ा गीला करके इस्तेमाल करें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से पंखे को पोछें ताकि वह चमक उठे।
#4
सफाई के बाद पंखा चालू करें
पंखे की सफाई पूरी करने के बाद इसे कुछ समय के लिए चालू करें। इससे अगर कोई धूल या गंदगी पंखे के अंदर रह गई हो तो वह बाहर निकल जाएगी।
यह तरीका न केवल पंखे को पूरी तरह साफ रखेगा, बल्कि आपके घर में धूल-मिट्टी फैलने से भी बचाएगा। पंखा चालू करके यह भी जांच लें कि वह सही तरीके से काम कर रहा है।
पंखे की सफाई के दौरान फर्श पर गिरी धूल को साफ करना न भूलें।