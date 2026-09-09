पंखे की सफाई करते समय ध्यान रखें ये बातें, सही से होगा साफ

पंखे की सफाई पूरी करने के बाद इसे कुछ समय के लिए चालू करें। इससे अगर कोई धूल या गंदगी पंखे के अंदर रह गई हो तो वह बाहर निकल जाएगी।

यह तरीका न केवल पंखे को पूरी तरह साफ रखेगा, बल्कि आपके घर में धूल-मिट्टी फैलने से भी बचाएगा। पंखा चालू करके यह भी जांच लें कि वह सही तरीके से काम कर रहा है।

पंखे की सफाई के दौरान फर्श पर गिरी धूल को साफ करना न भूलें।