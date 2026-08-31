अपने उपकरणों को प्लग इन रखने से बचें, इन चीजों को प्लग करना है नुकसानदायक
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग अपने उपकरणों को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं और फिर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे इन्हें हटा लेते हैं। हालांकि, कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं, जिन्हें प्लग में छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें प्लग में लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे आपके घर को नुकसान पहुंच सकता है।
#1
मोबाइल फोन चार्जर
मोबाइल फोन चार्जर को प्लग में छोड़ना सबसे खतरनाक हो सकता है। इसके कारण किसी भी समय आग लग सकती है।
भले ही आपका फोन चार्ज हो गया हो या न हो, चार्जर को हमेशा प्लग से निकालकर ही रखना चाहिए।
अगर आप इसे प्लग में छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हर बार मोबाइल चार्ज करते समय चार्जर को प्लग से निकालकर ही रखें।
#2
माइक्रोवेव ओवन
माइक्रोवेव ओवन को प्लग में छोड़ना भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि, इससे आग नहीं लगेगी, लेकिन इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और बिल ज्यादा आता है।
इसके अलावा इससे ओवन का खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करने के बाद इसे प्लग से निकाल देना चाहिए।
इस तरह से न केवल आपका बिजली बिल कम आएगा बल्कि ओवन भी लंबे समय तक ठीक रहेगा।
#3
बिजली की केतली
अगर आप बिजली की केतली का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी प्लग में छोड़ने की गलती न करें। इसे प्लग में छोड़ने से इसके अंदर जमी गंदगी को साफ करना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में इसकी सफाई न होने से इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बिजली की केतली का इस्तेमाल करने के बाद इसे प्लग से निकाल दें। इससे यह लंबे समय तक ठीक रहेगी और आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।
#4
इस्त्री
आमतौर पर लोग इस्त्री को भी इस्तेमाल करने के बाद प्लग में ही छोड़ देते हैं। हालांकि, ऐसा करना गलत है।
इस्त्री को प्लग में छोड़ने से इसके तारों पर दबाव पड़ता है और ये टूट सकते हैं। इससे कई बार बिजली का झटका भी लग सकता है। इसलिए इस्त्री का इस्तेमाल करने के बाद उसे प्लग से निकाल लेना चाहिए।