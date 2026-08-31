अपने उपकरणों को प्लग इन रखने से बचें, इन चीजों को प्लग करना है नुकसानदायक

अगर आप बिजली की केतली का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी प्लग में छोड़ने की गलती न करें। इसे प्लग में छोड़ने से इसके अंदर जमी गंदगी को साफ करना मुश्किल हो जाता है।

ऐसे में इसकी सफाई न होने से इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बिजली की केतली का इस्तेमाल करने के बाद इसे प्लग से निकाल दें। इससे यह लंबे समय तक ठीक रहेगी और आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।