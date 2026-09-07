आंत को स्वस्थ रखने के लिए न खाएं ये 5 चीजें, हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
आंतें हमारे शरीर में खाना पचाने का अहम काम करती हैं। अगर ये सही से काम न करें तो शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। आंतों को ठीक रखने के लिए सही खान-पान का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ खाने-पीने की चीजें ऐसी होती हैं, जो आंतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपनी आंतों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
पैक्ड और बाहर का बना खाना न खाएं
बाजार में मिलने वाले पैक्ड और बाहर के खाने में पोषण की कमी होती है। इनमें ज्यादा तेल, नमक और चीनी डाली जाती है, जो आंतों के लिए सही नहीं होती।
इसके अलावा इनमें ऐसे रसायन होते हैं, जो खाने को लंबे समय तक खराब नहीं होने देते, लेकिन ये सेहत के लिए ठीक नहीं होते। इनसे पेट खराब हो सकता है और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है।
#2
ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना न खाएं
ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है। ये पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है और पेट में दर्द या दस्त जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है।
ज्यादा मसाले खाने से आंतों में सूजन हो सकती है और खाना पचाने में दिक्कत होती है। हल्का और सादा खाना खाने से पेट को आराम मिलता है और पाचन बेहतर होता है।
#3
ज्यादा मीठा खाने से बचें
ज्यादा मीठा खाने से न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि यह आंतों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। मीठी चीजें आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर सकती हैं, जो पाचन में मदद करते हैं।
इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से पेट में गैस और सूजन हो सकती है। शक्कर का ज्यादा सेवन करने से खून में शर्करा का स्तर बढ़ सकता है।
मीठे की बजाय फल, गुड़ या शहद जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं।
#4
चाय-कॉफी और कैफीन वाली चीजों को कम करें
चाय, कॉफी या कैफीन वाली चीजों का ज्यादा सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे पाचन पर बुरा असर पड़ता है और पेट में जलन या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
कैफीन पेट में एसिड बढ़ा देता है, जिससे जलन और बेचैनी हो सकती है। ज्यादा कैफीन लेने से नींद भी खराब हो सकती है।
इसके बजाय, नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय जैसे विकल्प अपनाएं।
#5
शराब से बचें
शराब का ज्यादा सेवन आंतों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। यह पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है और पेट में गैस, जलन और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।
इसके अलावा, शराब का लगातार सेवन आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, जो पाचन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। शराब की जगह ताजे फलों का रस या सादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा।