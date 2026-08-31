वजन घटाने वाले इन चीजों के सेवन से बचें

वजन घटाने के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें

लेखन अंजली 09:55 am Aug 31, 202609:55 am

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए लोग खान-पान में कई बदलाव करते हैं और इसके लिए कई खाद्य पदार्थों का सेवन भी करते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, जिनका सेवन वजन घटाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों से शरीर का पाचन भी प्रभावित होता है और शरीर में सूजन भी बढ़ती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन वजन घटाने के दौरान करना चाहिए।