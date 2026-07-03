टमाटर और लहसुन वाला मेक्सिकन चावल बनाने का तरीका, जो घर में सभी को आएगा पसंद
क्या है खबर?
मेक्सिकन खाना अपने मसालेदार और ताजगी भरे स्वाद के लिए जाना जाता है। मेक्सिकन चावल एक ऐसा ही स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे टमाटर और लहसुन के साथ बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल खाने में अच्छा है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको टमाटर और लहसुन वाले मेक्सिकन चावल की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
इस व्यंजन के लिए जरूरी सामान
टमाटर और लहसुन वाला मेक्सिकन चावल बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सभी चीजें आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप बासमती चावल, 3 बड़े टमाटर (बारीक कटे हुए), 4-5 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल चाहिए होगा।
#1
चावल भिगोएं
सबसे पहले बासमती चावल को धोकर एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। इसके बाद चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस प्रक्रिया से चावल में से स्टार्च निकल जाएगा और वे पकने के बाद एक-दूसरे से अलग होंगे। ध्यान रखें कि चावल को ज्यादा देर तक न भिगोएं, क्योंकि इससे उनका स्वाद प्रभावित हो सकता है।
#2
मसाले भूनें
अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डालकर भूनें। प्याज सुनहरा होने तक भूनें, ताकि उसका कच्चापन चला जाए। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। मसाले को धीमी आंच पर भूनें, ताकि उनका स्वाद अच्छी तरह से निकल सके और चावल में एक बेहतरीन तड़का लग सके।
#3
टमाटर मिलाएं
जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। टमाटर को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं। इस मिश्रण को ढककर कुछ मिनट पकाएं, ताकि टमाटर पूरी तरह से गल जाएं और एक गाढ़ी ग्रेवी बन जाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। चावल को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि वे मसालों के साथ अच्छे से मिल जाएं।
#4
अंतिम टच दें
अब इस मिश्रण में पानी डालकर ढक दें और चावल को पूरी तरह से पकने दें। जब पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें और चावल को कुछ देर ढककर रखें, ताकि वे भाप से और भी नरम हो जाएं। आपके टमाटर और लहसुन वाले मेक्सिकन चावल तैयार हैं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। आप इस व्यंजन को किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं।