टमाटर और लहसुन वाला मेक्सिकन चावल बनाने का तरीका, जो घर में सभी को आएगा पसंद

सामग्री

इस व्यंजन के लिए जरूरी सामान

टमाटर और लहसुन वाला मेक्सिकन चावल बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सभी चीजें आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप बासमती चावल, 3 बड़े टमाटर (बारीक कटे हुए), 4-5 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल चाहिए होगा।