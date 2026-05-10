नेपाली स्टाइल मोमो की चटनी खा कर आ जाएगा आनंद, जानें इसकी आसान रेसिपी

मोमो एक ऐसा व्यंजन है, जो हर किसी को पसंद आता है। खासकर बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी इसे चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। यह एक तिब्बती और नेपाली व्यंजन है, ऐसे में इसकी नेपाली स्टाइल चटनी ही असली मजा देती है। अगर आप भी मोमो के शौकीन हैं तो उनके साथ इस रेसिपी से बनी मोमो की नेपाली चटनी बनाकर खाएं। इसका स्वाद चखकर आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे।

सामग्रियां इस चटनी के लिए जरूरी सामान मोमो की चटनी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे टमाटर, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती, तिमुर और नींबू का रस। टमाटर को उबालकर उसका पेस्ट बना लें और सूखे लाल मिर्च को भूनकर पीस लें। अब लहसुन और अदरक को बारीक काट लें, धनिया पत्ती को बारीक काट लें और नींबू का रस तैयार रखें। इन सभी चीजों का सही मात्रा में उपयोग करके आप एक बेहतरीन चटनी बना सकते हैं।

#1 टमाटर उबालने का तरीका सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका पेस्ट तैयार करें। इसके लिए आपको ताजे और मुलायम टमाटर लेने चाहिए, ताकि उनका पेस्ट आसानी से बन सके। टमाटर को पानी में डालकर उबालें और जब वे नरम हो जाएं तो उन्हें ठंडा करके छील लें। छीलने के बाद टमाटर को मिक्सर में पीस लें, ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए। इस पेस्ट का उपयोग आपकी चटनी के लिए आधार बनेगा और उसे प्राकृतिक स्वाद देगा।

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#2 सूखी लाल मिर्च भूनने का तरीका सूखी लाल मिर्च को भूनने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें सूखी लाल मिर्च डालें। उन्हें हल्का-सा भून लें, जब तक कि वे थोड़ी नरम न हो जाएं। भूनने से उनकी कड़वाहट कम हो जाएगी और उनका स्वाद बढ़ जाएगा। भुनी हुई सूखी लाल मिर्च को ठंडा करके मिक्सर में पीस लें, ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए।

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#3 लहसुन और अदरक काटने का तरीका लहसुन और अदरक को बारीक काटने के लिए सबसे पहले एक चाकू लें, फिर लहसुन की कलियों को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अदरक को भी इसी तरह छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन दोनों चीजों को काटने से उनकी खुशबू और स्वाद चटनी में आएगा। अब इन बारीक कटे लहसुन और अदरक को एक पैन में थोड़ा-सा तेल डालकर हल्का भून लें, ताकि उनका स्वाद और खुशबू चटनी में अच्छी तरह मिल जाए।