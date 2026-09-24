त्योहारों के दौरान ज्यादा खा लिया है? ऐसे खुद की करें रिकवरी

त्योहारों के बाद शरीर को सक्रिय रखने के लिए हल्की कसरत करना जरूरी है।

इसके लिए आप सुबह के समय टहलने या योग करने की आदत डाल सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और अतिरिक्त कैलोरी बर्न होगी।

इसके अलावा हल्की कसरत से आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

यह आपके शरीर को साफ करने में मदद करेगा और आपको फिर से ऊर्जा देगा। नियमित कसरत से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा।