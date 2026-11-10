बदलते मौसम के दौरान न करें ये गलतियां

बदलते मौसम के दौरान अस्थमा के रोगियों को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

लेखन अंजली 01:05 pm Nov 10, 202601:05 pm

क्या है खबर?

बदलते मौसम का अस्थमा पर गहरा असर पड़ सकता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बदलते मौसम से नाक और गले में संक्रमण भी हो सकता है। इनसे अस्थमा के दौरे और बढ़ सकते हैं। हालांकि, अस्थमा से परेशान लोग खुद को बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कुछ चीजों से दूरी बना सकते हैं। आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं।