बदलते मौसम के दौरान अस्थमा के रोगियों को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां
क्या है खबर?
बदलते मौसम का अस्थमा पर गहरा असर पड़ सकता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बदलते मौसम से नाक और गले में संक्रमण भी हो सकता है। इनसे अस्थमा के दौरे और बढ़ सकते हैं। हालांकि, अस्थमा से परेशान लोग खुद को बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कुछ चीजों से दूरी बना सकते हैं। आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं।
#1
धूम्रपान करना है हानिकारक
धूम्रपान करने से फेफड़ों की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। धूम्रपान से अस्थमा का दौरा भी आ सकता है।
इसके अलावा धूम्रपान करने से अस्थमा के दौरे बढ़ सकते हैं। इसलिए अस्थमा के मरीजों को धूम्रपान से बचना चाहिए।
अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है।
#2
धूल-मिट्टी से रहें दूर
धूल-मिट्टी भी अस्थमा के दौरे का कारण बन सकती है, खासकर बदलते मौसम के दौरान जब धूल-मिट्टी हवा में अधिक होती है तो इससे अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप घर के बाहर जाएं तो एक अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क का उपयोग करें।
इसके अलावा घर के अंदर और बाहर नियमित रूप से सफाई करें और हवा को साफ रखने के लिए हवा साफ करने वाले उपकरण लगाएं।
#3
ठंडी चीजों का न करें सेवन
ठंडी चीजों का सेवन भी अस्थमा के दौरे का कारण बन सकता है।
ठंडी चीजों का सेवन करते समय गले में खराश होने लगती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अस्थमा के मरीजों को ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा ठंडे पानी का सेवन करने से भी बचें। इसका कारण है कि इससे भी गले में खराश हो सकती है।
#4
मौसम के अनुसार कपड़े पहनें
मौसम के अनुसार कपड़े न पहनने से भी अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मौसम ठंडा है और आप गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं तो इससे आपको सर्दी हो सकती है।
सर्दी होने से अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मौसम के अनुसार कपड़े पहनें।
ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनें और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनें। इसके अलावा बारिश के मौसम में भीगने से बचें।
#5
खान-पान का रखें ध्यान
खान-पान का अस्थमा पर गहरा असर पड़ता है। खान-पान का अस्थमा के दौरे से सीधा संबंध होता है।
अगर आप ऐसा खाना खाते हैं, जो फेफड़ों को कमजोर करता है तो इससे अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए खान-पान का ध्यान रखें। ताजे फल और सब्जियां खाएं।
इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पोषक तत्वों से भरपूर आहार को अपनी खुराक में शामिल करें। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर अस्थमा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।