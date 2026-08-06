असम चाय बनाम ग्रीन टी: कौन-सी है स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद?
क्या है खबर?
चाय का सेवन दुनियाभर में किया जाता है और भारत में तो इसका सेवन सुबह से लेकर रात तक किया जाता है। चाय की कई किस्में हैं, जिनमें से असम चाय और ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों चाय में से कौन-सी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं कि असम चाय और ग्रीन टी में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है।
असम चाय
असम चाय के फायदे
असम चाय का सेवन शरीर को ऊर्जा देने और बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की क्रियाओं को तेज करते हैं और दिल की बीमारियों का जोखिम कम करते हैं।
यह बालों की वृद्धि, दांतों की सेहत और त्वचा को भी फायदा पहुंचाती है। हालांकि, इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है।
इसे पीने से गले की खराश का भी झट से इलाज हो जाता है।
ग्रीन टी
ग्रीन टी के फायदे
ग्रीन टी शरीर को साफ करने और वजन घटाने में मदद करती है। यह दिल को स्वस्थ रखने और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है।
ग्रीन टी त्वचा को नमी देती है और बालों को स्वस्थ रखती है। इसके अलावा यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है।
इसका नियमित रूप से सेवन करने से वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती है।
अंतर
असम चाय और ग्रीन टी में क्या है अंतर?
असम चाय और ग्रीन टी एक ही पौधे से बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी तैयारी में अंतर होता है। असम चाय को काली चाय की तरह तैयार किया जाता है, जबकि ग्रीन टी को भाप देकर या भूनकर तैयार किया जाता है।
असम चाय का स्वाद कड़वा होता है, जबकि ग्रीन टी थोड़ी घास जैसी होती है। असम चाय में कैफीन की मात्रा ग्रीन टी से अधिक होती है, लेकिन उसका स्वाद बेहतर होता है।
चयन
असम चाय और ग्रीन टी में से किसका चयन करना चाहिए?
असम चाय और ग्रीन टी, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, असम चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो नींद को प्रभावित कर सकती है।
अगर आप कैफीन के प्रति संवेदनशील हैं या आपको नींद से जुड़ी समस्याएं हैं तो ग्रीन टी का चयन करें। इसके अलावा असम चाय में फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो दांतों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।