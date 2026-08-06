असम चाय बनाम ग्रीन टी

असम चाय बनाम ग्रीन टी: कौन-सी है स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद?

लेखन सयाली 10:08 am Aug 06, 202610:08 am

क्या है खबर?

चाय का सेवन दुनियाभर में किया जाता है और भारत में तो इसका सेवन सुबह से लेकर रात तक किया जाता है। चाय की कई किस्में हैं, जिनमें से असम चाय और ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों चाय में से कौन-सी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं कि असम चाय और ग्रीन टी में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है।