अरेंज मैरेज के लिए हां कहने से पहले खुद से पूछें ये सवाल, होगा सही निर्णय
क्या है खबर?
अरेंज मैरेज को लेकर अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं। क्या यह सही है या नहीं? क्या यह सही चुनाव है? क्या अरेंज मैरेज में प्यार हो सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताएंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इन सवालों के जरिए आप अपनी अरेंज मैरेज को लेकर स्पष्टता पा सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
#1
क्या हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं?
अरेंज मैरेज में सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि क्या आप दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? सिर्फ नाम और पते जानने से काम नहीं चलेगा।
आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या पसंद करता है, उसकी आदतें कैसी हैं और उसकी सोच कैसी है।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप दोनों के बीच कितनी संगति है और क्या आप एक-दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं।
#2
परिवार के विचारों का क्या है?
अरेंज मैरेज में परिवार के विचार अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप दोनों के परिवारों के विचार क्या हैं, यह जान लें।
क्या वे आपकी पसंद का सम्मान करते हैं? क्या वे आपकी इच्छाओं को समझते हैं? परिवार के समर्थन से ही शादी सफल हो सकती है।
अगर परिवार एक-दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करते तो शादी में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए परिवार के विचारों को समझना बहुत जरूरी है।
#3
आर्थिक स्थिति क्या है?
पैसों की स्थिति भी एक अहम पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है? क्या आपके पास भविष्य के लिए योजनाएं हैं? क्या आप दोनों मिलकर पैसों की समस्याओं का सामना कर सकेंगे?
इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपकी शादी पैसों के मामले में कितनी मजबूत होगी। पैसों की स्थिति का सही आंकलन करने से आप दोनों के बीच पैसों का तनाव कम होगा।
#4
क्या आप दोनों के बीच तालमेल है?
तालमेल होना बहुत जरूरी है ताकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। क्या आपकी सोच मिलती है? क्या आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं?
क्या आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपकी शादी कितनी सफल होगी। अगर आप दोनों के बीच तालमेल होगा तो आप एक-दूसरे का साथ निभा सकेंगे।
#5
क्या आप दोनों के भविष्य की योजनाएं मिलती हैं?
भविष्य की योजनाएं मिलती होना बहुत जरूरी है ताकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।
क्या आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं एक-दूसरे से मेल खाती हैं? क्या आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं?
इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपकी शादी कितनी सफल होगी। अगर आप दोनों के बीच तालमेल होगा तो आप एक-दूसरे का साथ निभा सकेंगे।