बारिश के दौरान सबसे सुंदर लगने वाले एशियाई देश

ऐसे एशियाई देश, जहां बारिश के मौसम में घूमना होगा एक बेहतरीन अनुभव

लेखन सयाली 12:52 pm Jul 21, 202612:52 pm

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में कई एशियाई देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के लिए जाने जाते हैं। इन देशों में बारिश अपने साथ रोमांचक गतिविधियां और आकर्षण भी लाती है। श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश बारिश के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की हरियाली और ठंडी हवा बारिश के दौरान पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है। आइए जानें कि बारिश के दौरान किन एशियाई देशों में घूमना अच्छा है।