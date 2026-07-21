ऐसे एशियाई देश, जहां बारिश के मौसम में घूमना होगा एक बेहतरीन अनुभव
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कई एशियाई देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के लिए जाने जाते हैं। इन देशों में बारिश अपने साथ रोमांचक गतिविधियां और आकर्षण भी लाती है। श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश बारिश के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की हरियाली और ठंडी हवा बारिश के दौरान पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है। आइए जानें कि बारिश के दौरान किन एशियाई देशों में घूमना अच्छा है।
#1
श्रीलंका
श्रीलंका एक ऐसा देश है, जहां बारिश सालभर रहती है। यह देश 2 हिस्सों में बंटा हुआ है।
पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा बारिश की चपेट में रहता है। बारिश के कारण यहां की हरियाली और ठंडी हवा पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है।
इसके अलावा यहां बारिश के दौरान कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद भी लिया जा सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है।
#2
थाईलैंड
थाईलैंड एक ऐसा देश है, जहां बारिश का मौसम जून से अक्टूबर तक रहता है। इस दौरान देश के कई हिस्से भारी वर्षा का सामना करते हैं।
थाईलैंड में बारिश का सबसे अच्छा अनुभव फुकेत में किया जा सकता है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है।
यहां की ठंडी हवा और हरियाली बारिश के दौरान पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है।
#3
वियतनाम
वियतनाम एक ऐसा देश है, जहां बारिश का मौसम मई से सितंबर तक रहता है। इस दौरान देश के कई हिस्से भारी वर्षा का सामना करते हैं।
वियतनाम में बारिश का सबसे अच्छा अनुभव हनोई में किया जा सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है।
यहां की ठंडी हवा और हरियाली बारिश के दौरान पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है।
#4
मलेशिया
मलेशिया भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां का बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है।
इस दौरान देश के कई हिस्से भारी वर्षा का सामना करते हैं। मलेशिया में बारिश का सबसे अच्छा अनुभव क्वालालंपुर में किया जा सकता है।
यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली बारिश के दौरान पर्यटकों के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करती है।